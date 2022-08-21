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الجزائر
سفير روسيا في الجزائر يؤكد:

تعاوننا العسكري مع الجزائر يتطور

ع. س
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تعاوننا العسكري مع الجزائر يتطور
أرشيف
فاليريان شوفايف

قال سفير روسيا الجديد بالجزائر، فاليريان شوفايف، إن “البلدين يرتبطان بروابط صداقة وتعاون صمدت أمام اختبار الزمن”، وأكد أن “لكلا الجانبين عزم ثابت على تعزيز التعامل الثنائي ومتعدد الأبعاد وكذلك على إعطائه مضمونا جديدا”.
خاطب السفير الروسي الذي تولى مهمته قبل فترة قادما من المغرب، الجزائريين عبر رسالة تم بثها على الصفحة الرسمية للسفارة في فايس بوك، تناول خلالها واقع العلاقات الثنائية بين موسكو والجزائر، وأفق التعاون مستقبلا، وقال الدبلوماسي شوفايف، الأحد، “يرتبط بلدانا بروابط الصداقة والتعاون التي صمدت أمام اختبار الزمن. والآن يدور الحوار السياسي النشيط بين روسيا والجزائر وأقيمت الصلات ذات المنفعة المتبادلة في القطاعات التجارية الاقتصادية والإنسانية والثقافية. ويتطور التعاون العسكري التقني ومعه التنسيق على الساحة الدولية وفي مجال الأمن الدولي”.
وأكد السفير “ومع ذلك، الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة هو أن لدى كلا الجانبين عزم ثابت على تعزيز التعامل الثنائي ومتعدد الأبعاد وكذلك على إعطائه مضمونا جديدا. في هذا الصدد، أنا على يقين أنه سيكون لدينا كثير من العمل النشيط والمشوق في المستقبل القريب”.
واستعمل السفير كلمة “الأصدقاء” الأعزاء وهو يتحدث للجزائريين، وأبلغهم “أغتنم هذه الفرصة لكي أشجعكم على الاطلاع على موقع سفارتنا وشبكات التواصل الاجتماعي لها بطريقة أكثر نشاطا. أنا متأكد أنكم ستتمكنون من التعارف بشكل صحيح على بلدنا وتاريخه وسياسته الخارجية والداخلية كما على الحالة الراهنة في العلاقات الروسية الجزائرية”.

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