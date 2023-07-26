تعاون ألماني جزائري لاستغلال الطاقة من مكبات النفايات بالعاصمة

أشرف والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الأربعاء، على توقيع اتفاقية متعلقة بالدعم التقني لاستغلال الطاقة الكامنة في مكب واد السمار السابق.

وأفاد بيان ولاية الجزائر العاصمة، أن هذه الاتفاقية بين وكالة التعاون الدولي الألماني للتنمية”جيز”. ومؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية “جيسيتال” لولاية الجزائر.

ويدخل هذا “في إطار التعاون بين الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، يضيف البيان.

وحضر مراسم التوقيع سفيرة الجمهورية الفدرالية الألمانية بالجزائر. ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية بالجزائر، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الحراش ومسؤولين محليين.

وأعرب والي العاصمة عن “سعادته بإطلاق المشروع الأول لاستعادة طاقة الغاز الحيوي من مكبات النفايات في الجزائر”.

وأضاف رابحي: “يشكل تحول الطاقة محورًا استراتيجيًا للحكومة الجزائرية التي حددت لنفسها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030”.