تعاون جزائري–ألماني مرتقب في هذه المجالات

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، مع وفد من الاتحاد العام للنقابات العمالية الألمانية (DGB)، اليوم الخميس، آفاق التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والبتروكيمياء، والهيدروجين الأخضر، وتخفيف البصمة الكربونية، إلى جانب تعزيز التكوين وتطوير الكفاءات ودعم الاستثمار في قطاعي المحروقات والمناجم.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بمقر الوزارة، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تقجوت، وممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر، وعدد من إطارات القطاع.

وشكل اللقاء فرصة للطرفين لبحث سبل توطيد التعاون النقابي الجزائري–الألماني وتعزيز التفاهم حول قضايا العمل، إضافة إلى مناقشة مشاريع التعاون التقني، خصوصًا في تطوير ونقل وتسويق الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، في إطار مشروع “الممر الجنوبي للهيدروجين – Corridor Sud H₂” الذي يمثل محورًا استراتيجيًا في التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير عرقاب خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا الحديثة في صناعة النفط والغاز، والانتقال الطاقوي، والتقنيات النظيفة، مبرزًا أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية الجزائر نحو اقتصاد منخفض الكربون يوازن بين النمو المستدام والحماية البيئية.

ومن جهته، أعرب الوفد الألماني عن تقديره لمستوى الحوار الاجتماعي في الجزائر، مؤكدًا رغبته في توسيع التعاون النقابي بين اتحاد النقابات العمالية الألمانية (DGB) والاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، بما يخدم مصالح العمال ويعزز بيئة العمل.

كما أبدى الوفد اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في الطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة، خاصة تلك المتعلقة بتقليص البصمة الكربونية.

ويُعد الاتحاد العام للنقابات العمالية الألمانية (DGB) أكبر منظمة نقابية في ألمانيا، إذ يمثل أكثر من 5.6 ملايين عامل عبر ثماني نقابات قطاعية، ويُعرف بدفاعه عن العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتعاون الدولي لتحقيق العمل اللائق للجميع.