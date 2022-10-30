تعاون جزائري أمريكي في مجال الأشغال العمومية

استقبل وزير الأشغال العمومية والري و المنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الأحد، سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر إيليزابيت مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكل هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من السفيرة، “فرصة للجانبين لتباحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتدعيم العمل الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة”.

وقد تمحور النقاش بين الطرفين “حول إرادتهما لترقية أواصر التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية و الريّ، من خلال دعم القدرات التقنية و تبادل الخبرات وترقيتها”، يضيف البيان.