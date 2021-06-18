تعاون جزائري تركي في مجال الطاقات المتجددة

تباحث وزير الانتقال الطاقوي، شمس الدين شيتور، مع سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، ماهينور اوزديمير غوكتاس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وأوضح بيان لوزارة الانتقال الطاقوي، الخميس، أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة إلى سبل تعزيز التعاون وتقوية العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وآفاق تطويرها.

واستعرض شيتور بهذه المناسبة “الخطوط العريضة لاستراتيجية قطاعه” مشيرا إلى أن “الجزائر تسعى للتخلص من الاعتماد على المحروقات وهذا من خلال وضع نموذج طاقوي آفاق 2030 يرتكز خصوصا على النجاعة الطاقوية والاستغلال الواسع للطاقات المتجددة”.

وأشار الوزير في هذا السياق، إلى ضرورة تكثيف التبادلات بين خبراء البلدين بغية انجاز مشاريع استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما مجال الطاقة الحرارية، مضيفا، أن تركيا مصنفة ضمن أربع أكبر دول في العالم من حيث القدرات ونتاج الطاقات المتجددة والاستهلاك الذاتي.

وأعرب شيتور عن أمله في تأسيس شراكات من شأنها دفع التعاون بين البلدين خاصة عن طريق دعم التكوين والبحث التطبيقي من خلال معهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

من جهتها ركزت السفيرة التركية على أهمية الشراكة بين البلدين، مذكرة “باستعداد تركيا لتطوير تعاون وشراكة مع الجزائر في شعب الطاقات المتجددة بما في ذلك وضع برنامج توعوي خاص بالنجاعة الطاقوية والتنمية المستدامة عموما.

وبعد أن أوضح الطرفان معالم هذا اللقاء الأول من نوعه اتفقا على تنظيم لقاءات في أقرب الآجال بين الخبراء في مختلف المجالات بغية التفصيل في محاور التعاون والكيفيات العملية لتنفيذها.