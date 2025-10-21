تعاون جزائري–دولي لتأهيل الكفاءات الطبية في العلاج الإشعاعي

تناول لقاء وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) رافائيل غروسي، أمس الإثنين، سبل توسيع آفاق التعاون بين الطرفين من خلال دعم برامج التكوين في مجالات الطب النووي والعلاج الإشعاعي.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الصحة، بحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية، بحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية في الميدان الطبي وتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية.

وتم التطرق لإعداد برامج لتأهيل الأطباء ومشغلي الأجهزة الطبية، إلى جانب إنشاء مراكز مرجعية على غرار مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي باب الواد، ليكون مركزًا للتدريب ونقل الخبرة.

كما تم التطرق إلى إمكانية تكوين مكوّنين جزائريين بالتعاون مع خبراء الوكالة، مع توسيع هذه المبادرات إلى دول القارة الإفريقية، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون جنوب–جنوب في هذا المجال الحيوي.

وأكد وزير الصحة أن الجزائر تولي أهمية استراتيجية للشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا لدورها البارز في دعم الدول وتطوير استعمالات الطاقة النووية لأغراض سلمية، معربًا عن استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها ومعارفها مع الدول الإفريقية.

ومن جهته، أشاد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بمستوى التعاون القائم مع الجزائر، مثمنًا كفاءة الإطارات الطبية والعلمية الجزائرية، ومؤكدًا التزام الوكالة بمواصلة دعم برامج التكوين والتطوير التقني في الجزائر، بالنظر إلى مكانتها المتميزة في القارة الإفريقية.