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الجزائر

تعاون جزائري روسي لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان

الشروق أونلاين
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تعاون جزائري روسي لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان
ح.م
لقاء بين وزارة الصناعة الصيدلانية والسفارة الروسية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون يوم الأحد، سفير روسيا في الجزائر فاليريان شوفايف، لبحث مشاريع التعاون بين البلدين في القطاع. على غرار مشروع صيدال مع بيوكار الروسية، لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء “بدراسة المشاريع المتعلقة بالتعاون بين وزارتي الصناعة الصيدلانية في الجزائر، ووزارة الصحة الروسية. قصد استكمالها”.

وتمّ الاتفاق في هذا الشأن، على تسريع معالجة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، من الجانب الروسي.

كما سمحت المحادثات “بمراجعة فرص التعاون الثنائي المتاحة للمتعاملين الصيدلانيين. لا سيما بين المجمع العمومي صيدال، ومجمع بيوكار الروسي لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان”، يضيف البيان.

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النهائي!

النهائي!

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