تعاون جزائري–عماني جديد لتعزيز إنتاجية الحقول النفطية

عبر اتفاقيتين بين "ألنفط" و"بيتروغاز"

وقّعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة العمانية “بيتروغاز” على اتفاقيتين للدراسة تخصان تقييم المؤهلات الطاقوية في حقلين بحوضي توقرت وبركين، وذلك على هامش الطبعة الـ 13 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025” بوهران.

وجرى التوقيع يوم أمس الأربعاء بين رئيس وكالة “ألنفط” سمير بختي والرئيس المدير العام لشركة “بيتروغاز” كينغسوك سين، في إطار اتفاق شامل أُبرم بين الطرفين في 29 جوان الماضي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستكشاف وتطوير موارد المحروقات.

ووفقاً للاتفاقيتين، ستُنجز دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية عبر حقلي حاسي توميات والبرمة–حاسي كسكاسة، تمهيداً لوضع برنامج استثماري لاحق.

وأوضح رئيس وكالة “ألنفط” أن هذه الدراسات ترمي إلى تحديد فرص جديدة لتثمين الموارد الهيدروكربونية وتعزيز التعاون الجزائري–العماني في مجال البحث والتطوير الطاقوي.

وأضاف بختي أن الهدف هو “تحسين إنتاجية الحقول الموجودة في الحوضين، حيث تواجه بعضها تحديات تقنية، إضافة إلى اكتشاف حقول جديدة بالقرب من تلك المستغلة حالياً”.

ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة “بيتروغاز”، التابعة للمجمع العماني “MB LLC”، رغبة مؤسسته في توسيع حضورها داخل السوق الجزائرية من خلال مشاريع بحث وتطوير تساهم في تحسين الإنتاج واستغلال الحقول الناضجة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الطاقوي بين الجزائر وسلطنة عمان.