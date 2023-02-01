تعاون جزائري ـ أردني في الفلاحة والسياحة وتسهيلات للعلاج

اتفاق بين الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ونظرائهم الأردنيين

تكشف مذكرة تعاون بين الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل وجمعية رجال الأعمال الأردنيين عن برنامج لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية والتحويلية والسياحة والبناء والنقل والتسويق بالجملة وتحويل المرضى الجزائريين للعلاج بالأردن.

ووفق مذكّرة التعاون التي اطلعت “الشروق” عليها، والتي تم عرضها على المتعاملين الاقتصاديين، مطلع الأسبوع الجاري، بفندق “الأوراسي” بحضور القنصل الأردني في الجزائر، فقد أعرب الشريكان بموجب هذا الاتفاق عن رغبتهما في إقامة تعاون متبادل المنفعة في مجال العلاقات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأغذية الزراعية والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وقطاعات النقل والسياحة والصحة والتسويق بالجملة.

وتم الاتفاق على تطوير التعاون بين الشركاء الموقّعين في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية بين الدولتين للمتعاملين الاقتصاديين والعمل من أجل شراكة مربحة للطرفين والاطلاع المتبادل على الآفاق الاقتصادية والتقنية الحقيقية والمؤكدة لأعضاء المنظمتين بهدف تسهيل التعاون، ومرافقة أعضاء الشركاء الاقتصاديين عبر تجسيد برنامج تمت صياغته مسبقا، وتبادل المعلومات حول منافذ الشراكة للقوانين الاقتصادية الخاصة بشركات البلدين من أجل دعم التعاون الفعّال وتحديد الأهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة بالتركيز على إشراك الشركات الجزائرية في التنمية الاقتصادية مع شركائها الأردنيين وإرادة الطرفين في ترقية جهودهم عبر الحشد المستدام في هذا المشروع المهم.

وتسعى جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى التقرب من جميع الوزارات المعنية عبر السفارة الأردنية في الجزائر وتوحيد الجهود بطريقة حصرية مع الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وتنظيم عبر السفارة الأردنية ورشات عمل متبادلة وندوات حول القضايا المتعلقة بترقية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين، ودعم كل النشاطات المساهمة في زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين وفتح مجال الاستثمار في الجزائر للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين مع مرافقتهم ودعمهم بتوفير تسهيلات إدارية وقانونية، مع العلم أن إبرام هذه المذكرة ممتد لسنتين قابلة للتجديد باتفاق ضمني لنفس الفكرة إلا في حال تراجع أحد الطرفين قبل شهرين من انتهاء العقد.

كما تم توقيع اتفاق تعاون بين مستشفى العبدلي بالأردن والكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل والذي يتضمن تحويل المرضى لتلقي العلاج على الأساس النقدي لغايات تسهيل علاج المواطنين الجزائريين بالخارج وبناء على الملف الطبي لهؤلاء المرضى والذي تسوّقه الكنفيدرالية.

ويكون الطرف الأردني على استعداد لتقديم خدماته وخبرته للمرضى المحالين من قبل الوسيط من داخل وخارج الجزائر عبر منصة رقمية معتمدة، ويكون للوسيط كافة التراخيص والموافقات اللازمة للتصرف مكان المريض، وتبلغ الكنفيدرالية مستشفى العبدلي عن كل مريض سيتلقى الخدمة قبل وصوله، ويتم إبلاغ المريض بالتكاليف المالية، ويتم دفعها في الحساب البنكي للمستشفى، حيث يودع 50 بالمائة من المبلغ قبل دخول المريض للمستشفى والباقي بعد استكمال العلاج، ويتولى المستشفى إجراءات تسهيل التأشيرة للمريض ليتسنى له دخول الأراضي الأردنية.