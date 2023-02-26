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الجزائر
وفد هام بقيادة مسراتي في زيارة للقاهرة

تعاون جزائري مصري للوقاية من الفساد

ف. ع
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تعاون جزائري مصري للوقاية من الفساد
أرشيف
رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي

تقوم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، مرفوقة بوفد هام، بزيارة إلى مصر، بدعوة من هيئة الرقابة الإدارية المصرية، وذلك من أجل “دعم وتعزيز” سبل التعاون وترقيته، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لذات الهيئة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تمتد من 25 إلى 28 من الشهر الحالي، تندرج في إطار “دعم وتعزيز سبل التعاون وترقيته وإرساء قواعد الشراكة مع الهيئات الدولية المختصة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والميادين ذات الصلة”.
وأشار بيان السلطة أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على “مذكرة تفاهم وتعاون بين السلطة العليا وهيئة الرقابة الإدارية المصرية”، التي تهدف إلى “وضع إطار يضبط آليات وأساليب العمل ومجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، لاسيما التعاون في مجال بناء وتعزيز القدرات من خلال تبادل زيارة الخبراء وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة إطارات السلطة العليا”.
كما سيتم بفضل هذه المذكرة، يضيف ذات المصدر، “تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى والمناهج المعتمدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما فيما يتعلق بإعداد السياسات والاستراتيجيات لمكافحة الفساد وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها”، بالإضافة إلى “التعاون في مجال الدراسات والبحوث الأكاديمية حول موضوع الفساد وقياس جهود مكافحته، والتشجيع على الإصدارات العلمية المشتركة والتنظيم المشترك للفعاليات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

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