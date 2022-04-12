تعبئة الوقود بالبطاقات البنكية عبر 4000 محطة

اتفاقية بين البنك الخارجي و"نفطال" لتنصيب أجهزة "TPE"

يوقع البنك الخارجي الجزائري يوم الخميس 14 أفريل اتفاقية مع مجمع “نفطال” لتموين أزيد من 4000 محطة وقود بنهائيات متعددة الأطراف “تي بي أو”، والتي ستمكن ركاب السيارات والمركبات من تسديد فاتورة الوقود عبر بطاقات الدفع الإلكترونية البين البنكية “سي إي بي” أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر “غولدن كارت” بدل الدفع نقدا.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في إطار تعميم الدفع الإلكتروني وفق برنامج وزارة المالية والحكومة الساعية لتوسيع الرقمنة، واستبدال التعاملات النقدية بأخرى إلكترونية، تتيح التخلص من المشاكل التي لطالما رافقت عملية تعبئة الوقود، إذ سجلت مصالح الأمن في العديد من المرات وجود أوراق مالية مزورة على مستوى المحطات يُجهل أصحابها، إضافة إلى أن مثل هذا الإجراء سيسهل عملية الدفع، ويقلص من اللجوء إلى السيولة النقدية.

ويرتقب أن يكون الإجراء المتضمن إلزامية تعميم الأطراف الإلكترونية “تي بي أو” على مستوى المحلات التجارية الذي تضمنته المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020، ساري المفعول بداية من شهر جويلية المقبل، لمنح التجار فرصا إضافية لتعميم هذه الأجهزة وتمكين عدد أكبر من المواطنين من الاستفادة من بطاقة الدفع الإلكترونية “سي إي بي” أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر “غولدن كارت”، حيث سيكون التجار مخيرين بين اعتماد جهاز “تي بي أو” أو الدفع عبر الهاتف النقال وفق تطبيقات محدّدة بالتنسيق مع البنك الذي يسيّر الحسابات البنكية الخاصة بهم.

ومعلوم أن عدد التجار الذين يخضعون اليوم لهذا القرار يعادل 40 ألفا ويضم الناشطين في المساحات التجارية الكبرى، ومراكز التسوق وبقالات ضخمة وصيادلة وموثقين، في حين تسعى الحكومة إلى ضمان التزام 900 ألف تاجر قبل نهاية شهر جوان المقبل بالقرار.

وبلغة الأرقام، سبق أن أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن أرقام الدفع الإلكتروني شهدت تحسنا ملحوظا في ظل الأزمة الصحية لكوفيد 19، إذ تحولت إلى وسيلة للتقليل من استعمال السيولة النقدية، وخلال سنة 2021 تم تسجيل مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بمبلغ 15 مليار دينار زيادة بنسبة زيادة عادلت 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020، أين تم تسجيل 111 ألف عملية تجارية بمبلغ 4.7 مليار دينار.