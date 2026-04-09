تعبئة شاملة لضمان وفرة المواشي المستوردة عبر كافة الولايات

تعكف السلطات المحلية عبر مختلف الولايات على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى ضمان جاهزية الهياكل المخصصة لاستقبال وتجميع الأضاحي المستوردة.

 وفي هذا السياق، تم الوقوف ميدانيا على مدى جاهزية نقاط التجميع ومراكز الاستقبال، مع تجنيد المصالح البيطرية للسهر على مراقبة الحالة الصحية للماشية وضمان احترام المعايير الصحية، إلى جانب تسخير وسائل النقل والإمكانيات اللوجستية لضمان نقل الأضاحي في ظروف ملائمة وآمنة.

 كما تم تسخير عدة نقاط عبر مختلف البلديات والمزارع النموذجية، وفق مخطط تنظيمي يهدف إلى ضمان انسيابية العملية وتقريب نقاط البيع من المواطنين، بما يساهم في تسهيل اقتناء الأضاحي في أفضل الظروف.

وتبعا لبيان وزارة الداخلية، تندرج هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات العمومية على ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي، وتوفيرها عبر كامل التراب الوطني بطريقة منظمة، تستجيب لتطلعات المواطنين

مقالات ذات صلة
زيارة البابا ليون الـ14.. رسالة سلام عالمية تنطلق من الجزائر

زيارة البابا ليون الـ14.. رسالة سلام عالمية تنطلق من الجزائر

إنزال شبابي وعائلي على المساحات الخضراء في مختلف الولايات

إنزال شبابي وعائلي على المساحات الخضراء في مختلف الولايات

سعيود يعرض القانون المحدد للدوائر الانتخابية أمام مجلس الأمة

سعيود يعرض القانون المحدد للدوائر الانتخابية أمام مجلس الأمة

الرئيس تبون ينهي مهام وزير الري طه دربال

الرئيس تبون ينهي مهام وزير الري طه دربال

الجزائر مستمرّة في وقوفها مع موريتانيا الشقيقة

الجزائر مستمرّة في وقوفها مع موريتانيا الشقيقة

هذه شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

هذه شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

