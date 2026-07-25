تعبئة شاملة للجيش الوطني الشعبي لدعم جهود إخماد الحرائق بعدة ولايات

دعم جوي وبري للسيطرة النهائية عليها وإخمادها بالكامل

تواصل مفارز الجيش الوطني الشعبي تدخلاتها الميدانية عبر عدد من ولايات الوطن، دعماً لمصالح الحماية المدنية ومديريات الغابات، للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، مع تسخير مختلف الإمكانات البشرية والمادية، حسب ما أفادت به، أمس السبت، وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذه التدخلات تندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار الحرائق، حيث تتواصل عمليات الإطفاء بولايات: البليدة، المدية، البويرة، تيبازة، المسيلة، تلمسان، سعيدة، عنابة، الطارف، سكيكدة، ميلة، قالمة، سطيف وبجاية.

وأضاف المصدر ذاته، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أمرت بتعبئة جميع الوسائل اللازمة، من خلال إشراك عدد معتبر من الوحدات المنتشرة بالمناطق المتضررة، إلى جانب تسخير إمكانات القوات الجوية، لاسيما طائرات BERIEV Be-200 القادرة على حمل 12 ألف لتر من المياه، ومروحيات MI-26 التي تصل سعة حمولتها إلى 15 ألف لتر، والتي نفذت طلعات جوية متواصلة وفق تطورات الوضع الميداني والظروف الجوية.

كما تم دعم عمليات الإطفاء بآليات ثقيلة وجرافات وشاحنات إطفاء وصهاريج للمياه وسيارات إسعاف، فيما تولت مفارز الجيش، خاصة الوحدات العائمة، نقل وإجلاء السكان القاطنين بالقرب من بؤر الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، أن جميع وحدات الجيش الوطني الشعبي ستبقى مجندة إلى غاية السيطرة النهائية على الحرائق وإخمادها بالكامل.