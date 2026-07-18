تعبئة شاملة لمواجهة حرائق الغابات والمحاصيل

إجلاء عائلات من المناطق الخطرة

عاشت عديد ولايات الوطن، نهاية أسبوع “ملتهبة” على وقع الحرائق المدمرة، التي التهمت مساحات واسعة من الغطاء النباتي، بين غابات ومحاصيل زراعية وأحراش، وهي الحرائق التي بلغت محيطات المنازل في بعض المناطق، واضطرت الجهات المعنية إلى إجلاء السكان لمناطق آمنة، وهذا ضمن الجهود المبذولة لإخماد النيران واحتواء الوضع. وقد سخرت السلطات لهذا الغرض إمكانات بشرية ومادية ضخمة، ومن ذلك تسخير طائرات الإطفاء.

شهدت بلديات ولاية بجاية، ابتداء من الخميس، حالة استنفار قصوى عقب نشوب سلسلة من حرائق الغابات والأحراش، مما استدعى تدخلا ميدانيا واسع النطاق من طرف وحدات الحماية المدنية مدعومة بقوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المتدخلين، بهدف السيطرة على الوضع وحماية الأرواح والممتلكات في ظل تضاريس جبلية بالغة الصعوبة وعوامل مناخية معقدة. وتمكنت الفرق الأرضية من تطويق الحريق ومنع تمدده إلى التجمعات السكانية القريبة التي كانت في خط الخطر المباشر.

ولمواجهة هذه الأزمة المتشعبة، جندت مصالح الحماية المدنية إمكانات مادية وبشرية هامة، فضلا عن الدعم الجوي الفعال المتمثل في مروحيتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وطائرتين مخصصتين للإطفاء من نوع “آتي 802” على مستوى بلديات شميني، برباشة، أكفادو، وأوزلاڤن، وترافق هذا الدعم مع اتخاذ السلطات المحلية إجراءات وقائية استباقية صارمة تمثلت في إخلاء قريتي أشيعون وتاقروجة تماما، بالإضافة إلى إجلاء نحو 100 شخص من منطقة إمعارات ببلدية برباشة لحمايتهم من خطر الأدخنة الكثيفة.

من جهتها، تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات، من السيطرة على عدة حرائق غابية وزراعية اندلعت خلال الفترة ما بين الخميس إلى السبت. وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم الأول سيد علي بن عمر، في تصريح لـ”الشروق”، أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا، بعد جهود ميدانية متواصلة دامت ثلاثة أيام، من الإخماد النهائي لحريق غابة القواسم بمنطقة الجوازة ببلدية لرجام، مع مواصلة عمليات الحراسة والتأمين تحسبا لأي تجدد محتمل لبؤر الحريق، حفاظا على الغطاء الغابي والسكنات والبساتين المجاورة.

الجيش في خط المواجهة

وأضاف المتحدث أن العملية استدعت تسخير إمكانات بشرية ومادية معتبرة، بمشاركة مختلف وحدات الحماية المدنية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، إلى جانب دعم جوي بطائرة “بي 200” التابعة للجيش الوطني الشعبي، وأكثر من 15 شاحنة إطفاء، وما يزيد عن 80 عونا بمختلف الرتب، في إطار تعبئة شاملة للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

وأشار إلى أن صعوبة التضاريس، وتعدد بؤر الحريق، ووعورة المسالك المؤدية إلى منطقة التدخل، زادت من تعقيد المهمة، التي جرت تحت الإشراف الميداني المباشر لمدير الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت، المقدم فرطاس سمير، وبمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات، والدرك الوطني

وفي السياق ذاته، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق غابة بوزوار ببلدية ثنية الحد، حيث حالت سرعة التدخل دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء الغابة، مع حماية المحاصيل الزراعية والسكنات المجاورة، واقتصار الخسائر على أضرار طفيفة.

فببلدية خميستي، تم إخماد حريق شب بمحصول زراعي وأشجار زيتون بمنطقة مغيلة، حيث أتلفت النيران نحو 60 كيسا من الشعير المحصود و53 شجرة زيتون مثمرة، فيما تمكنت فرق التدخل من إنقاذ هكتار من القمح الصلب القائم، و55 شجرة زيتون، وثلاث آلات حصاد، وجرارين فلاحيين، إلى جانب حماية ثلاثة مساكن مجاورة.

كما أخمدت الفرق ذاتها حريقا اندلع في أحزمة تبن بدوار ديالم، وأسفر عن احتراق أكثر من 600 حزمة تبن، مع منع امتداد النيران إلى أكثر من 400 هكتار من محصول القمح القائم، وإنقاذ السكنات المجاورة، إضافة إلى حماية جرار فلاحي وآلة حصاد. وببلدية عماري، تمت السيطرة على حريق شب بمحصول العدس، بعدما أتلف نحو هكتار واحد، فيما نجحت فرق التدخل في حماية أكثر من 58 هكتارا من المحاصيل الزراعية والأملاك الفلاحية المجاورة.

إخماد حريق غابة عوف بمعسكر

وفي ولاية معسكر، أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية معسكر، سيطرتها على النيران التي اشتعلت بغابة بلدية عوف بشكل كامل، بعد أيام من مكافحة ألسنة اللهب، في محاولة لإطفائها إلى جانب أعوان محافظة الغابات وبقية المتدخلين.

وأشار بيان للمديرية، أمس، أنه بعد استكمال عملية الإطفاء، تم تثبيت مركز مراقبة وحراسة الغابة بعد تبريدها، تحسبا لعودة اشتعالها في ظل الظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع كبير لدرجة الحرارة التي تشهدها المنطقة في الأيام الأخيرة. ودعت مديرية الحماية المدنية لولاية معسكر المواطنين، وخاصة الفلاحين والقاطنين بجوار المساحات الغابية، بالتحلي بأعلى درجات الحيطة والتبليغ الفوري عن أي حدث ذي علاقة بالحرائق.

وفي أعقاب تسجيل هبة تضامنية عالية من قبل مصالح الدولة وعدد من الجمعيات والمواطنين للوقوف إلى جانب الحماية المدنية ومحافظة الغابات، إثر الحريق الذي اندلع بغابة جبل العسة ببلدية عوف، والتمكن من إخماده بعد ثلاثة أيام متواصلة من العمل والتدخلات الميدانية، تقدم رئيس دائرة عوف بالنيابة عبد العزيز عمارة وكذا رئيس البلدية مهدي بولوحة، بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى كافة المتدخلين في عملية الإطفاء من سلطات ولائية ومحلية ومنتخبين ومصالح الأمن وجمعيات ومواطنين، كل بالشكل الذي ساعد به سواء بالإطفاء أو النقل أو توفير المياه والمواد الغذائية والأطعمة.

يشار إلى أن عملية إطفاء النيران التي اندلعت بجبال بلدة عوف استعملت فيها ثلاث طائرات، إلى جانب جهود بقية المصالح المتدخلة، دامت ثلاثة أيام كاملة، حيث أنه رغم إطفائها عدة مرات، إلا أن نيرانها عاودت الاشتعال أكثر من مرة، نظرا للارتفاع غير المسبوق لدرجة الحرارة وهبوب رياح قوية ساعدت على انتشار ألسنة اللهب وامتدادها لباقي المساحات.

تسجيل 73 حريقا خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، صباح السبت، تسجيل 73 حريقا للغطاء النباتي (غابات، أدغال وأحراش) خلال 24 ساعة، مؤكدة استمرار عمليات الإخماد في 16 حريقا، فيما وضعت 17 بؤرة تحت الحراسة بعد السيطرة عليها، وأُخمدت 40 حريقا نهائيا.

وحسب بيان للحماية المدنية بشأن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، تواصلت عمليات إخماد الحرائق في 7 ولايات هي: بجاية، البليدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، سوق أهراس وميلة، بإجمالي 16 حريقا لا تزال قيد التدخل، فيما تعد ولاية سكيكدة الأكثر تضررا، وفقا للمصدر ذاته، بعد تسجيل عدة حرائق غابات وأدغال وأحراش عبر عدد من بلدياتها.

وفي سكيكدة، جرى إجلاء 3 عائلات تضم 12 شخصا إلى أماكن آمنة، كما أُبعدت 12 عائلة بمنطقة أم الطوب كإجراء احترازي، مع إسعاف 20 شخصا، بينهم 18 حالة ضيق في التنفس وحالتان تعرضتا لحروق في الأطراف السفلية.

أما في ولاية ميلة، فقد أُبعد 10 أشخاص من حي السيباري إلى مركز التكوين المهني، كما جرى إجلاء 6 عائلات تضم 60 شخصا من مساكنهم إلى أماكن آمنة، في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة امتداد النيران.

وأوضحت الحماية المدنية أن 17 حريقا وضعت تحت الحراسة بعد السيطرة عليها، موزعة على ولايات باتنة، بجاية، سعيدة، سكيكدة، البويرة، تيزي وزو، عنابة، قالمة، معسكر، برج بوعريريج وميلة، مع مواصلة عمليات المراقبة لمنع تجدد اشتعالها.

وفي المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد 40 حريقا نهائيا عبر عدة ولايات، من بينها بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سعيدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الطارف، ميلة وعين الدفلى، بعد تدخلات متواصلة أسفرت عن السيطرة على مختلف البؤر المسجلة.