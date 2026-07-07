تعبئة ميدانية لتسريع الحصاد وجمع المحصول

شرعت مختلف ولايات الوطن في التنفيذ الفوري لجملة من الإجراءات الميدانية لضمان السير الحسن لحملة الحصاد والدرس، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتجسيدًا لمخرجات الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يوم أمس الثلاثاء، مع ولاة الجمهورية، والمخصص لمتابعة سير الحملة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن الإجراءات المتخذة تشمل تكثيف الخرجات الميدانية، وتفعيل خلايا التنسيق والمتابعة، والوقوف عن قرب على سير عمليات الحصاد والدرس، إلى جانب التكفل الفوري بالانشغالات والعراقيل المطروحة، مع تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لضمان السير الحسن للحملة.

كما باشرت الولايات تنفيذ مخطط لتحويل آلات الحصاد والعتاد الفلاحي من الولايات التي استكملت عمليات الحصاد إلى الولايات التي لا تزال الحملة متواصلة بها، فضلاً عن تسخير فائض قدرات التخزين بالولايات المجاورة لفائدة الولايات التي تشهد ضغطًا في طاقات التخزين، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات الوطنية، ويسرّع وتيرة الحصاد وتجميع المحصول، ويكرّس مبدأ التضامن والتنسيق بين الولايات.

وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز المتابعة اليومية، وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، والرفع الفوري لجميع العراقيل، بما يكفل تسريع وتيرة جمع المحصول، وضمان الاستغلال الأمثل لقدرات النقل والتخزين، تنفيذًا للتوجيهات التي أسداها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل خلال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية.