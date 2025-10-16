تعبيرات وجه غريبة لميلوني خلال مدح رئيس الوزراء الباكستاني لترامب!

أثارت جورجيا ميلوني الانتباه عندما عبّرت عن دهشتها من رئيس الوزراء الباكستاني وهو يشيد بالرئيس الأمريكي ويفصح عن ترشيحه للفوز بجائزة نوبل.

قال شهباز شريف خلال قمة شرم الشيخ: “رشحت باكستان الرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لمساهماته المتميزة والاستثنائية في وقف الحرب بين الهند وباكستان وتحقيق وقف إطلاق النار”.

تابع متوددا لترامب” واليوم، أود أن أرشح هذا الرئيس العظيم مرة أخرى لجائزة نوبل للسلام”.

وقد أثارت تصريحاته دهشة العديد من القادة، بمن فيهم رئيسة الوزراء الإيطالية المعروفة بردود أفعالها التعبيرية.

فبينما كان شريف يتحدث، وقف ترامب على يمينه، وميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر خلفهما مباشرة.

عندما أعلن شريف ترشيحه لجائزة نوبل، غطت ميلوني فمها، مخفية رد فعلها حتى بعد أن خفضت يدها، حافظت على تعبير واضح، بينما واصل شريف مدحه.

وعلى الرغم من رفض الهند المتكرر لمزاعم ترامب بالتوسط في وقف إطلاق النار بعد عملية سيندور في وقت سابق من هذا العام، استمر الرئيس الأمريكي السابق في نسب الفضل لنفسه.

ففي الأسبوع الماضي، صرح للصحفيين بأن تهديداته المتكررة بفرض عقوبات ساعدت في منع تصاعد العديد من النزاعات، بما في ذلك النزاع بين الهند وباكستان.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها تعابير وجه جورجيا ميلوني على نطاق واسع.

ففي جوان من العام الماضي، انتشرت مقاطع فيديو تُظهرها وهي تُدير عينيها بينما كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يُبقي القادة في انتظار قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

كما شوهدت وهي تتحقق من ساعة وهمية، وتُدير عينيها مرتين قبل أن تُلاحظ الكاميرا وتبتسم.

وفي جويلية، خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا، بدت ميلوني وكأنها تُلقي نظرة مُكرهة عليها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصحوبة بمصافحة متوترة، مما يُبرز ردود أفعالها الصريحة الشهيرة.