-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقالات ذات صلة
وزير النقل: العمل بالموانئ 24/24 ساعة

وزير النقل: العمل بالموانئ 24/24 ساعة

هكذا تحايل الوزراء والولاة وإطارات الدولة على قوانين الجمهورية..

هكذا تحايل الوزراء والولاة وإطارات الدولة على قوانين الجمهورية..

أولمبياكوس اليوناني مهتم بضم رامز زروقي

أولمبياكوس اليوناني مهتم بضم رامز زروقي

وزير النقل يدعو إلى الاسراع باتلاف المواد الخطيرة بالمطارات والموانئ

وزير النقل يدعو إلى الاسراع باتلاف المواد الخطيرة بالمطارات والموانئ

فوضى بسبب الدفتر المدرسي وكشوف النقاط الرقمية

فوضى بسبب الدفتر المدرسي وكشوف النقاط الرقمية

رفع سن التمدرس إلى 7 سنوات والاكتفاء بـ3 مواد

رفع سن التمدرس إلى 7 سنوات والاكتفاء بـ3 مواد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد