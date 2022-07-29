تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

أعلنت وزارة الثقافة، الجمعة، عن فتح تحقيق في حادثة توقف أجهزة الصوت في سهرة افتتاح الطبعة 42 من مهرجان تيمقاد الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنها قررت جملة من الإجراءات تتمثل في ما يأتي:

1- فتح تحقيق معمق في أسباب العطب التقني الذي تسبب في التوقف الكامل لأجهزة الصوت، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية.

2- تكليف الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتكفل التام بالجانب التقني للمهرجان ابتداء من سهرة اليوم 29 جويلية 2022، إلى غاية نهاية المهرجان.

3- إعادة برمجة حفل الافتتاح مع تقرير مجانية الدخول للسهرات طيلة فترة المهرجان.

4- تمديد تاريخ المهرجان إلى غاية يوم 1 أوت 2022، عوضا من تاريخ 31 جويلية والذي كان مبرمجا مسبقا.

وزارة الثقافة تكشف عن برنامج مهرجان تيمقاد.. وهؤلاء أبرز المشاركين

ويوم 28 جويلية 2022، كشفت وزارة الثقافة والفنون، عن برنامج مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته الـ42، في الفترة الممتدة مابين 27 و31 جويلية الجاري.

وبحسب منشور الوزارة على فيسبوك، فإن أبرز الفنانين المشاركين في المهرجان: ماسينيسا، حميد بلبش، ياسمين عماري، نعيمة دزيرية، موح ميلانو، وبلال الصغير.

ومن الفرق: فرقة راينا راي، عيساوى، والداي.

أما من الدول الأخرى فحضر للمشاركة كل من: الفنانة ميرا ميخائيل من لبنان، والفنان هيثم خلايلي من فلسطين.

استعراضات غير مسبوقة في افتتاح مهرجان تيمقاد تصنع الحدث

صنعت الاستعراضات الافتتاحية غير المسبوقة في مهرجان تيمقاد الدولي الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تميّزت بمشاركة أزيد من 3 آلاف عارض وفنان قدموا لوحات فنية تعبر عن الثقافة الجزائرية.

وبحسب الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل إعلام خاصة وعمومية فقد كان الاستعراض على الطريقة الرومانية التي تعكس ضخامة الحدث، بالإضافة إلى عديد الألبسة التقليدية الجزائرية.

وأشرف والي ولاية باتنة بمعية السلطات المحلية، مساء الأربعاء 27 جويلية 2022 على الاستعراض الفني المنظم بمناسبة المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد، وهو عبارة عن إشهار كلاسيكي.

وكشف محافظ مهرجان تيمقاد الدولي يوسف بوخنتاش، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن الطبعة الـ42 لمهرجان تيمقاد، ستشهد أسماء فنية جزائرية صاعدة على غرار “موح ميلانو، جليل باليرمو، ديدين كانون، فلان وأرتيزان بالإضافة إلى ياسمين عماري، ماسينيسا، سعاد الشاوية ونعيمة الدزيرية”.

يذكر أن الانطلاقة الرسمية للمهرجان ستكون بداية الخميس 28 جويلية وسيستمر إلى غاية 31 جويلية 2022.

بعد توقف دام سنتين.. مهرجان تميقاد الدولي يعود من جديد

ستنطلق مساء الـ27 جويلية الجاري تظاهرة المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد في طبعته الـ 42، حسبما علم الجمعة من محافظة المهرجان.

وسيتميز الحفل الافتتاحي للتظاهرة التي ستدوم إلى غاية الـ31 جويلية الجاري، وفق الإذاعة الوطنية بتقديم استعراض فني متنوع سينطلق من الساحة المحاذية لمسجد أول نوفمبر ليجوب وسط مدينة باتنة وصولا إلى ساحة الشهداء بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وستشارك في المهرجان الذي غاب لسنتين بسبب جائحة كورونا، عدة أسماء فنية معروفة من الجزائر وكذا فلسطين وتونس ولبنان.

واستنادا لذات المصدر، فقد تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والفنية العريقة بما في ذلك مسرح الهواء الطلق المحاذي لموقع المدينة الأثرية الذي أصبح منذ سنوات يحتضن سهرات تاموقادي.

ومن المنتظر أن تبرمج سهرات فنية موازية لسهرات المهرجان ببعض مدن الولاية لفائدة عشاق الفن الأصيل الذين سيتعذر عليهم التنقل إلى مدينة تيمقاد لمتابعة سهرات التظاهرة بمسرح الهواء الطلق.