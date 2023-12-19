تعثر عمليات الغربلة وإعادة الهيكلة بالمركزية النقابية

مؤتمرات لفيدراليات وفروع ولائية مؤجّلة إلى إشعار آخر

تعثرت عديد عمليات الغربلة في الهياكل الوطنية والولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي وعد بها الأمين العام للمركزية النقابية، عمار تاقجوت، مباشرة عقب تزكيته من طرف المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر شهر جويلية الماضي.

وفي هذا السياق، علمت “الشروق” من مصادر مطلعة بالتنظيم، أنه تمت برمجة مؤتمرات الاتحادات الولائية لعين الدفلى وغليزان يومي 23 و24 ديسمبر تواليا، لانتخاب أمين عام ومكتب ولائي جديدين، وأن الأمور على ما يرام في هذين الاتحادين الولائيين ولا توجد أي مشاكل أو اعتراضات.

بالمقابل، تأجّلت المؤتمرات الولائية لولايات الجلفة والأغواط وغرداية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كانت مبرمجة أيام 16 و17 و18 ديسمبر الجاري، بسبب وجود خلافات واحتجاجات بين اللجنة السابقة لتحضير المؤتمر واللجنة الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا.

وعبّرت عديد الفروع النقابية بهذه الولايات، وفق مصادرنا، عن رفضها لرزنامة تجديد الاتحادات الولائية بسبب ما وصفته بإقصاء الفروع النقابية الشرعية، وراسلت قيادة المركزية النقابية بهذا الخصوص، ما أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل عقد المؤتمرات الولائية إلى أجل غير مسمى.

كما تأجّل عقد مؤتمر فيدراليتي الصحة والشباب والرياضة إلى أجل غير مسمى، بسبب قضية المطابقة مع قانون العمل الجديد وإعادة هيكلة الفروع النقابية. وبحسب ما توفر من تفاصيل، فإن خلافات حادة حدثت بشأن لجنة تحضير مؤتمر فيدرالية الصحة، والتي لم تحظ بقبول عديد الفاعلين في هذه الفيدرالية.

وأوضحت مصادرنا، أن المركزية النقابية تتجه لعمليات تجديد واسعة للفروع النقابية ونقابات المؤسسات، قبل الشروع في إعادة هيكلة الفيدراليات للتطابق مع أحكام قانون العمل الجديد وقانون ممارسة الحق النقابي، من منطلق أن كل مندوب وجب أن يقدّم محضر تنصيب من القاعدة خلال عقد المؤتمر.

وكما هو معلوم، فقد أعلن تاقجوت سابقا أن 39 اتحادا ولائيا و19 فيدرالية وطنية بحاجة إلى عقد مؤتمرات جديدة تعيد لها الشرعية، فيما قرر قسم التنظيم بالمركزية النقابية حل لجنة تحضير المؤتمر للاتحاد الولائي لقسنطينة التي تم تشكيلها في 25 أفريل 2023.

وجاء في قرار للقسم، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن حل اللجنة ساري المفعول اعتبارا من 11 ديسمبر 2023، وطلب من كل الهيئات والهياكل الأفقية والعمودية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنفيذه.

وفي وثيقة ثانية لنفس القسم، مؤرخة أيضا في 11 ديسمبر، ورد قرار بتنصيب لجنة ولائية جديدة لتحضير مؤتمر اتحاد قسنطينة، يترأسها النقابي يونس بن ديلمي إضافة إلى 14 عضوا آخرين.

ومن جهتها، حاولت “الشروق” التواصل مع مسؤولي المركزية النقابية، وعلى رأسهم الأمين الوطني للتنظيم، للاستيضاح أكثر بخصوص حالات التململ داخل المنظمة، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم رد المعنيين، في انتظار ما يصدر عنهم من توضيحات لاحقا.