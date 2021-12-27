تعداد “الخضر” سيكتمل يوم 3 جانفي.. ومحرز وبن رحمة آخر الملتحقين بتربص الدوحة 

"المحاربون" حلوا الإثنين بالعاصمة القطرية

شد عناصر المنتخب الوطني الرحال نحو العاصمة القطرية الدوحة الإثنين، على متن طائرة خاصة في رحلة غير مباشرة انطلقت من مطار هواري بومدين إلى مطار باريس، أين التحق بعض اللاعبين الآخرين برفقائهم، قبل الوصول إلى قطر، للدخول في تربص مغلق لمدة أسبوعين، تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021، المؤجلة إلى الفترة ما بين 9 جانفي و6 فيفري من السنة الجديدة بسبب فيروس كورونا.

وسيستهل المنتخب الوطني المتواجد في المجموعة الخامسة، حملة الدفاع عن لقبه يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، بمواجهة منتخب سيراليون بملعب جابوما بدوالا (14:00 سا بتوقيت الجزائر)، قبل تحدي منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد 16 جانفي 2022 بدوالا (20:00 سا) ثمّ منتخب كوت يفوار يوم الخميس 20 جانفي 2022 بنفس الملعب (17:00 سا).

الفرصة مواتية أمام بلماضي لتجريب بعض اللاعبين في لقاء غامبيا

وسيخوض المنتخب الوطني تربص الدوحة في شطره الأول، بتعداد ناقص وسط غياب العديد من اللاعبين بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السماح للأندية المعنية بخوض لقاءات رسمية في الفترة ما بين (27 ديسمبر و3 جانفي القادم) بالاحتفاظ بلاعبيها، الأمر الذي أخلط نوعا ما حسابات المدرب الوطني جمال بلماضي.

وسيكون الثنائي رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله سعيد بن رحمة لاعب وست هام الإنجليزي (المعني بمواجهات “البوكسينغ داي” في الدوري الإنجليزي الممتاز)، آخر الملتحقين بتربص المنتخب الوطني بالعاصمة الدوحة، حيث سيكون محرز معنيا بالمشاركة مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام برينتفورد يوم 29 ديسمبر 2021 وأرسنال يوم 1 جانفي 2022، نفس الأمر بالنسبة لبن رحمة المعني بمواجهتي واتفورد يوم 28 ديسمبر 2021 وكريستال بالاس يوم 1 جانفي 2022، مع فريقه الحالي وست هام يونايتد.

ورغم أن هذا الأمر سيؤثر نسبيا على تحضيرات المنتخب الوطني، إلا أنه بالمقابل سيكون في صالح بعض اللاعبين المرشحين للدخول في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة الودية الأولى في تربص الدوحة، المقررة أمام غامبيا، يوم الفاتح من جانفي القادم، يتقدمهم مهاجم نابولي الإيطالي آدم وناس الذي سيخلف القائد رياض محرز بنسبة كبيرة في هذا اللقاء.

وبالإضافة إلى مواجهة منتخب غامبيا، سيلعب المنتخب الوطني منتخب الوطني حامل التاج الإفريقي مقابلة ودية أخرى يوم الأربعاء 5 جانفي أمام غانا، قبل التنقل في اليوم الموالي إلى مدينة دوالا الكاميرونية للشروع في رحلة الدفاع عن لقبه.

تجدر الإشارة إلى أن تربص الدوحة سيكون فرصة كبيرة بالنسبة للاعبين سفيان بن دبكة متوسط ميدان الفتح السعودي، ومدافع الترجي التونسي محمد أمين توقاي، اللذين سيكتشفان أجواء المنتخب الأول تحت قيادة المدرب بلماضي، لأل مرة بعد تألقهما مؤخرا في البطولة العربية قطر 2021.