تعداد المحليين يكتمل والتحضيرات متواصلة لمواجهة البنين

اكتمل تعداد المنتخب الوطني للمحليين بإلتحاق رباعي نادي بارادو، بالإضافة إلى لاعب النادي الإفريقي نبيل لعمارة، ولاعب إتحاد العاصمة نبيل بن حمودة.

وإلتحق بالتربص كل من تيطراوي وبوقرة وبولبينة وزروقي من نادي بارادو، الذين تدربوا على إنفراد قبل الانضمام إلى تدريبات المجموعة في الحصة التدريبية لأمسية الثلاثاءن رفقة كل من نبيل عمارة وبن حمودة.

ويواصل المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته بمستغانم، حيث يجري تدريباته بملعب محمد بن سعيد، تحسبا للمواجهة الودية التي تجمعه بمنتخب البنين السبت المقبل بملعب وهران الجديد بداية من الساعة السابعة مساء.

وتدخل ودية البنين في إطار تحضيرات المنتخب المحلي لكأس العرب التي تحتضنها قطر نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيتنافس المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة التي تضم مصر ولبنان والسودان.