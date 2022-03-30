تعديلات الدستور تستوجب زرع ثقافة سياسية لدى التلاميذ

جائزة أحسن الأعمال البيداغوجية والفنية.. عمر بلحاج:

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على ضرورة غرس قيم المواطنة والحس المدني لدى التلاميذ في كافة الأطوار التعليمية وهذا في إطار بناء الجزائر الجديدة.

وقال رئيس المحكمة الدستورية “إن اختيار جائزة أحسن الأعمال البيداغوجية والفنية حول الدستور والمواطنة يعتبر أول فعالية للمحكمة الدستورية بالمشاركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر ووزارة التربية، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها مؤسستنا لنشر الثقافة الدستورية في وسط أبنائنا التلاميذ”.

وأضاف خلال إشرافه الأربعاء بالنادي الوطني للجيش بني مسوس على حفل توزيع الجوائز على التلاميذ الفائزين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال البيداغوجية والفنية حول الدستور والمواطنة بأن الطبعات المقبلة ستشمل باقي الأطوار التعليمة بعدما اكتفت في طبعتها الأولى بتلاميذ المرحلة الثانوية .

وتابع بلحاج “موضوع المسابقة يعكس أهمية الفرد في جزائرنا الجديدة وجعله فردا ملما بدستوره وعارفا بالمؤسسات التي يكرسها “. وقال رئيس المحكمة الدستورية إن التعديلات الدستورية العميقة تستوجب ثقافة سياسية ودستورية جديدة، وهو ما يتطلب-يضيف- غرس مختلف المبادئ الدستورية وسمو الدستور في نفوس أبنائنا .

ومن جهته، أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، على أن المدرسة تعتبر أقوى أدوات الدولة لغرس قيم التضامن والتلاحم والمواطنة وسط أبناء الشعب من خلال الحفاظ على الثوابت الوطنية التي تغرس في نفوس الناشئة، معتبرا أن ما يقوم به المربون هو مهمة مقدسة لأن المدرسة جهاز قومي يكوّن النخب ويغرس قيم المواطنة .

وبدورها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو، قالت “هذه المبادرة تدخل في إطار شراكتنا مع المحكمة الدستورية وتهدف إلى نشر الثقافة الدستورية، ولا سيما بعد إدخال مبدأ عدم دستورية القوانين الذي أقره دستور 7 فيفري 2016 وعززه التعديل الدستوري لسنة 2020”.

وجدير بالذكر أن تنظيم هذه المسابقة يهدف إلى نشر الثقافة الدستورية وتعميمها على أوسع نطاق في ظل انفتاح المحكمة الدستورية على المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية التي تسهر على تربية وتعليم الأجيال الناشئة، بغية غرس قيم المواطنة والحس المدني وتعزيزهما لدى التلاميذ في إطار بناء الجزائر الجديدة القائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة ودولة الحق والقانون .