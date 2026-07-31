تعديلات جادة على امتحان شهادة التعليم المتوسط

إسناد التسجيلات للأولياء وإعفاء المديرين من العملية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قرار وزاري جديد يحدد بدقة الكيفيات الجديدة لتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط، والذي سيعمل على ضبط العملية الامتحانية بدءا من التسجيل وصولا إلى التصحيح وإعلان النتائج.

وعليه، فقد تقرر الإبقاء على الامتحان من دون إلغاء، والذي يجرى في دورة سنوية واحدة، وفق رزنامة يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تتضمن تاريخ وتوقيت إجراء كل اختبار، فضلا عن إسناد عملية التسجيل لاجتياز “البيام” لأولياء أمور المترشحين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات ضد المتورطين في الغش، والتي تصل إلى حد الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة خمس سنوات.

وتضمن القرار الوزاري الجديد رقم 07 المؤرخ في 27 جوان 2026، تفاصيل تنظيمية جديدة، وجب اعتمادها على أرض الواقع، لتحقيق نجاح الموعد الوطني الهام بداية من التسجيلات وإلى غاية إعلان النتائج.

ومن هذا المنطلق، فقد أدخلت الوصاية تعديلات جادة على التسجيل لامتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث تقرر تكليف أولياء أمور التلاميذ للقيام بالمهمة، وذلك حصريا عبر الفضاء الإلكتروني المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، بالإضافة إلى القيام بتسديد حقوق التسجيل إلكترونيا.

وأعفى القرار بذلك رؤساء المتوسطات من مهمة تسجيل تلامذتهم، خاصة وأنهم ظلوا لسنوات يسهرون على إنجاز المهمة وبنجاح وبأخطاء شبه منعدمة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق ذات القرار إلى “نظام التصحيح والمداولات”، إذ تم إقرار نظام التصحيح المزدوج الإلزامي لجميع أوراق الإجابات، مع اللجوء إلى تصحيح ثالث في حال وجود فارق كبير بين العلامتين.

كما شدد القرار على أن قرارات لجان المداولات نهائية ولا تقبل أي طعن يتعلق بإعادة تصحيح الأوراق أو مراجعة العلامات، على أن يجتازوا اختبارا في مادة اللغة الأمازيغية بالنسبة للممتحنين الذين تابعوا تعليم هذه اللغة، علاوة على اجتيازهم لاختبار إلزامي في مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمترشحين الأحرار.

وإلى ذلك، فقد حدد القرار الملحق بوثيقة توضيحية، مجموع معاملات مواد الامتحان والذي قدر بـ28 معاملا، وتوزعت أعلى المعاملات على مادة اللغة العربية (5)، الرياضيات (4)، التاريخ والجغرافيا (3)، واللغة الإنجليزية (03).

وفي نفس الإطار، تقرر أيضا احتساب المعدل السنوي في مواد الأنشطة، ويتعلق الأمر بمواد التربية البدنية والرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، مع منحها معامل “01”.

وفيما يخص المترشحين عن طريق التعليم عن بعد، فقد نصّ ذات القرار على إمكانية مشاركتهم بصفة مترشحين أحرار شريطة متابعة الدراسة بصفة منتظمة في مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أو في مستوى معادل لها، بمؤسسة للتعليم والتكوين عن بعد معتمدة قانونا، مع إلزامهم بتسليم ملف ورقي يتضمن وصل التسديد، والشهادة المدرسية، وبطاقة الكفاءة البدنية المعتمدة من طبيب الصحة المدرسية لإجراء امتحان التربية البدنية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ركزت الوزارة بشكل كبير على العقوبات المطبقة في حالات التورط في ممارسة الغش خلال فترة الإجراء، حيث جدد نص القرار ذاته على منع أي مترشح يثبت ارتكابه للغش أو محاولة الغش من مواصلة الامتحان بقرار من رئيس المركز، على أن تصل العقوبة إلى الحرمان من المشاركة في الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات لمن أتم 16 سنة كاملة، من دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، وذلك في إطار المحافظة على مصداقية الامتحان.