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رياضة

تعديلات جديدة على قانون التسلل والاحتفال بالأهداف على طاولة مجلس “الفيفا”

عمر سلامي
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تعديلات جديدة على قانون التسلل والاحتفال بالأهداف على طاولة مجلس “الفيفا”
أرشيف
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طرح عدة مقترحات لإجراء تعديلات جديدة، على قانون التسلل، والوقت المخصص للاحتفال بعد تسجيل الأهداف.

وسيتم التطرق خلال اجتماع مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المرتقب الأسبوع المقبل، إلى التقليل من إهدار أي وقت، وتقليل مدة الاحتفالات بالأهداف، فلن يتم السماح للفريق المسجل، بتجاوز دقيقة واحدة بعد الهدف.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه سيتم إعادة النظر في قانون التسلل، الذي تم الحديث عنه بالفعل في اجتماعات سابقة لمجلس “الفيفا”، حيث لا يعتبر اللاعب في موقف تسلل عندما يستلم الكرة من الخصم الذي لعب الكرة عمدا، وفقا لبعض المؤشرات.

وقدم أرسين فينغر، مدير التطوير بالفيفا، مقترحا بالسماح للاعب المهاجم لحظة تمرير الكرة من زميله، بالتقدم بجزء من جسده عن آخر ثاني مدافع أو آخر ثاني مدافعين، دون أن يعتبر متسللا كما يحدث الآن ويتسبب في إلغاء الكثير من الأهداف، ويتم هدر وقت المباريات في مراجعة تقنية الفيديو للحالة وإبلاغ الحكم .

كما سيتم التطرق لاقتراحات بمنع حارس المرمى من تشتيت انتباه اللاعب المسدد، في ضربات الجزاء، وسيحصل الحكم الرابع على فرصة أكبر لمساعدة حكم الساحة في القرارات المعقدة.

وأكدت “ماركا” أن التعديلات وفي حال تمت الموافقة عليها، فإنها ستدخل حيّز التنفيذ بداية من جويلية المقبل.

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