تعديلات على شروط القبول في بعض التخصصات لحاملي البكالوريا

كشفت عنها وزارة التعليم العالي

وقعت وزارة التعليم العالي على المنشور المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا (دورة جوان 2021) والذي ادخلت عليه بعض التعديلات.

وأوضح بيان للوزارة، الثلاثاء، أنه “تم التوقيع على المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021 والمحدد للآليات والعمليات المتعلقة بالتسجيلات الاولية لحاملي البكالوريا الجدد وتوجيههم نحو مختلف ميادين التكوين وفروعه وتخصصاته وتسجيلهم النهائي في مؤسسات التعليم العالي”.

وقد كان هذا المنشور حسب المصدر ذاته “محل إثراء ودراسة وافية على مستوى الإدارة المركزية واستشارة واسعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من خلال الندوات الجهوية للجامعات”.

حيث عرف “إدخال جملة من التعديلات على الشروط البيداغوجية الإضافية للقبول في التسجيل ببعض التخصصات نزولا عند رغبة الطلبة وأوليائهم وذلك من خلال اعتماد المعدل الموزون المحسوب بين المعدل في شهادة البكالوريا وبعض علامات المواد الأساسية المحصل عليها في الشعبة”.

وكمثال على ذلك، فإن “معدل القبول للتسجيل الأولي في العلوم الطبية هو كما يلي: معدل البكالوريا x2 + معدل الطبيعة والحياة على 3”.

أما بخصوص فتح تكوينات جديدة، فقد تم فتح مدرسة وطنية عليا جديدة للرياضيات ومدرسة وطنية عليا جديدة للذكاء الاصطناعي بالقطب الجديد بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة أنه “تم الإبقاء على إجراء التوجيه باعتماد 6 خيارات كحد أدنى للرغبات وحد أقصى قدر بـ10 خيارات”.

وفي سياق ذي صلة، أشار المصدر ذاته إلى أن الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة”يخضع لشرط النجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة، يمكن إجراؤها حضوريا داخل مدرسة التوجيه أو في مؤسسة جامعية أخرى”.