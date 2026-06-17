تعديلات في رزنامة تكوين الأساتذة المدمجين بأمرية بعنوان 2025

برمجة الدورة الثالثة خلال جويلية والاستدراكية في سبتمبر:

أعلنت مديريات تربية للولايات عن تعديل هام في رزنامة التكوين البيداغوجي التحضيري والتكوين المسبق الموجه للأساتذة المتعاقدين الذين تم إدماجهم بأمرية رئاسية بعنوان 2025، حيث تقرر برمجة الدورة الثالثة خلال شهر جويلية الداخل، على أن يتم تنظيم الدورة الاستدراكية منه شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا التعديل التنظيمي لضمان سيرورة بيداغوجية محكمة وتوفير أفضل الظروف للأساتذة المدمجين لإنهاء متطلبات تكوينهم بنجاح والالتحاق بمؤسساتهم التربوية بكفاءة عالية مع مطلع الموسم الدراسي الجديد.

تأجيل تكوين المتغيبين عن الدورات السابقة إلى الدورة المقبلة

وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها مؤخرا، أبانت مصالح التكوين والتفتيش بمديريات تربية للولايات، عن تفاصيل دقيقة حول نمطين رئيسيين للتكوين موجهين لمختلف الرتب التعليمية، الأول يخص “التكوين البيداغوجي التحضيري”، ويستهدف أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الثانوي الذين تم إدماجهم بناء على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة.

ومن ثمّ، فقد تقرر برمجة الدورة الثالثة بداية من الاثنين 06 جويلية المقبل وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر، على أن يتم تنظيم الدورة الاستدراكية على مدار خمسة أيام، انطلاقا من يوم الأربعاء 02 سبتمبر القادم وإلى غاية يوم الاثنين 07 منه.

وفيما يتعلق بامتحان “نهاية التكوين”، أبرزت نفس المصالح أنه قد تقرر برمجته في الفترة من يوم الأربعاء 29 جويلية المقبل إلى يوم الخميس 30 منه، على أن يتم تنظيم امتحان نهاية التكوين بعد الدورة الاستدراكية بداية من يوم الثلاثاء 08 سبتمبر القادم إلى يوم الأربعاء 09 من نفس الشهر.

أما بالنسبة لنمط التكوين الثاني وهو “التكوين المسبق”، فلفتت مصالح التكوين والتفتيش إلى أن هذا المسار موجه لأساتذة التعليم الثانوي الذين تم إدماجهم بشهادة الليسانس.

وعليه، فقد جرى دمج الدورتين الثالثة والرابعة في الرزنامة المعدّلة الجديدة على النحو التالي، حيث تمتد الدورة الثالثة المدمجة من يوم السبت 20 جوان الجاري إلى يوم الثلاثاء 28 جويلية الداخل.

أما الدورة الاستدراكية، فتقرر برمجتها على مدار خمسة أيام، والتي ستنطلق بداية من يوم الأربعاء 02 سبتمبر المقبل وتختتم يوم الاثنين الـ07 منه، على أن يتم إجراء الامتحانات والمناقشات يومي 08 و09 سبتمبر المقبل.

وبشأن امتحان نهاية التكوين ومناقشة المذكرة، فقد تم تحديد الفترة من الأربعاء 29 جويلية الداخل إلى يوم الخميس 30 من نفس الشهر.

وفي مقابل ذلك، فقد حددت عطلة المعنيين بهذا النمط من التكوين، ابتداء من صباح يوم الأربعاء الفاتح جويلية الداخل إلى غاية مساء يوم الأحد 05 منه.

ومن هذا المنطلق، دعت مديريات التربية كافة الأساتذة المعنيين إلى الانتباه لعدة نقاط تنظيمية هامة، حيث أوضحت في هذا الصدد أن الأساتذة الغائبين عن الدورتين الأولى والثانية لن يتم استدعاؤهم لمتابعة الدورة الثالثة أو الدورة الاستدراكية، وعليه، فقد تقرر تأجيل برمجة تكوينهم خلال السنة التكوينية المقبلة 2026/2027.

وفي نفس السياق، أشارت المصالح ذاتها إلى أن الدورة الاستدراكية مخصصة وموجهة حصراً للأساتذة الذين سجلوا غياباً في إحدى الدورات التكوينية سواء الدورة الأولى، الثانية، أو الثالثة.