-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تعديل برنامج النقل عبر الميترو والترامواي وايتوزا تماشيا مع رمضان

الشروق أونلاين
  • 225
  • 0
تعديل برنامج النقل عبر الميترو والترامواي وايتوزا تماشيا مع رمضان
ح.م

أعلنت مختلف المؤسسات المعنية بتسيير وسائل النقل بالعاصمة عن تعديل برنامجها تماشيا مع شهر رمضان المبارك.

وفي إطار تسهيل تنقلات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، قامت كل من مؤسسة ميترو الجزائر، سيترام وايتوزا، بتمديد وتكييف مواقيت العمل للاستجابة لحاجة المواطنين.

وحسب ما نشرته ولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية فإن ساعات العمل بميترو الجزائر، ستكون بداية من الساعة 7 صباحا، إلى الساعة 01:30 ســا بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع.

أما الترامواي، فستخرج أول عربة من محطة العناصر على الساعة 06:30 صباحا، وآخر عربة على الساعة 1صباحا، ومن محطة درڨانة فإن آخر عربة برمجت على الساعة 23:50 ســا ليلا.

وبالنسبة لحافلات النقل العمومي “ايتوزا” فتكون مواقيت العمل قبل الإفطار من الساعة 6 صباحا، إلى 18 ســا مساء، وبعد الإفطار من الساعة 20 مساء، إلى الساعة 2 صباحا.

مقالات ذات صلة
هذه الزيادة المقررة في انتاج الحليب والمواد واسعة الاستهلاك

هذه الزيادة المقررة في انتاج الحليب والمواد واسعة الاستهلاك

مضاربان يخزنان 2600 طن من التفاح بباتنة

مضاربان يخزنان 2600 طن من التفاح بباتنة

حبس مدير شركة النقل البحري “شمال” ومديرين سابقين في ملف فساد جديد

حبس مدير شركة النقل البحري “شمال” ومديرين سابقين في ملف فساد جديد

عيد الأم!

عيد الأم!

سيظل التاريخ يذكر دفاع مونيك هيرفو عن المناضلين الجزائريين

سيظل التاريخ يذكر دفاع مونيك هيرفو عن المناضلين الجزائريين

وزارة التربية تكشف موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية  

وزارة التربية تكشف موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد