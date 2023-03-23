تعديل برنامج النقل عبر الميترو والترامواي وايتوزا تماشيا مع رمضان

أعلنت مختلف المؤسسات المعنية بتسيير وسائل النقل بالعاصمة عن تعديل برنامجها تماشيا مع شهر رمضان المبارك.

وفي إطار تسهيل تنقلات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، قامت كل من مؤسسة ميترو الجزائر، سيترام وايتوزا، بتمديد وتكييف مواقيت العمل للاستجابة لحاجة المواطنين.

وحسب ما نشرته ولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية فإن ساعات العمل بميترو الجزائر، ستكون بداية من الساعة 7 صباحا، إلى الساعة 01:30 ســا بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع.

أما الترامواي، فستخرج أول عربة من محطة العناصر على الساعة 06:30 صباحا، وآخر عربة على الساعة 1صباحا، ومن محطة درڨانة فإن آخر عربة برمجت على الساعة 23:50 ســا ليلا.

وبالنسبة لحافلات النقل العمومي “ايتوزا” فتكون مواقيت العمل قبل الإفطار من الساعة 6 صباحا، إلى 18 ســا مساء، وبعد الإفطار من الساعة 20 مساء، إلى الساعة 2 صباحا.