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تعديل حكومي: مولوجي خلفا لشعلال وراوية يعود لقيادة وزارة المالية
الجزائر

تعديل حكومي: مولوجي خلفا لشعلال وراوية يعود لقيادة وزارة المالية

الشروق أونلاين
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تعديل حكومي: مولوجي خلفا لشعلال وراوية يعود لقيادة وزارة المالية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عين بموجبه  كلا من:

ـ عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية.

ـ صورية مولوجي،وزيرة للثقافة والفنون

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