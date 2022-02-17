تعديل حكومي: مولوجي خلفا لشعلال وراوية يعود لقيادة وزارة المالية
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عين بموجبه كلا من:
ـ عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية.
ـ صورية مولوجي،وزيرة للثقافة والفنون
#هام
عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور،وبعد استشارة السيد الوزير الأول،عيّن،اليوم،السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للقوات المسلحة،وزير الدفاع الوطني كلا من:
ـ السيد عبد الرحمان راوية،وزيرا للمالية.
ـ السيدة صورية مولوجي،وزيرة للثقافة والفنون.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) February 17, 2022