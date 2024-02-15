تعديل في برنامج رحلات مؤسسة النقل البحري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها في بيان نشرته ظهيرة اليوم، الخميس 15 فيفري.

حسب المؤسسة، فالرّحلات التي مسها التعديل هي على النحو التالي:

رحلة وهران-اليكانتي يوم 16 فيفري على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن يوم 15 فيفري.

رحلة اليكانتي-وهران يوم 17 فيفري على الساعة 07:00 صباحا عوضا عن الساعة 16:00.

رحلة وهران-مرسيليا يوم 17 فيفري على الساعة 23:00 بدلا من 11:00 سا صباحا.

رحلة مرسيليا-الجزائر يوم 19 فيفري على الساعة 16:00 مساءا بدلا من الساعة 12:00 زوالا.

سبب تعديل هذه الرحلات يعود إلى سوء الأحوال الجوية، تقول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيانها.