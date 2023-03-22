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تعديل في برنامج سير قطارات الخطوط الكبرى

الشروق أونلاين
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تعديل في برنامج سير قطارات الخطوط الكبرى
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل برنامجها للنقل تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وفي بيان لها، أعلمت الشركة زبائنها  أنه تم تعديل برنامج سير قطارات الخطوط الكبرى، تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن هذا البرنامج سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

وأشارت المؤسسة إلى امكانية الإطلاع على البرنامج الكامل لقطارات الخطوط الكبرى على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1WGtbmrxdTl1LdGI6-YB6t2WRKxUk_y7f/view?fbclid=IwAR2daqLJhxi7tU8-f2zoAqiQQPA9E5ieL5sFzp1Dhpni1yOtgo_hR0UQ6DY

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