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رياضة

تعديل في توقيت نهائي شان الجزائر

عمر سلامي
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تعديل في توقيت نهائي شان الجزائر
ح.م
ملعب نيلسون مانديلا ببراقي الذي سيحتضن نهائي الشان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن توقيت جديد لنهائي النسخة السابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين الجارية حاليا في الجزائر.

وقال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، إن النهائي سيقام يوم السبت 4 فيفري المقبل بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الثامنة والنصف ليلا، بدلا من الثامنة ليلا.

وكانت المباراة النهائية لشان الجزائر، مبرمجة بداية من الثامنة ليلا، في وقت سابق.

وتلعب هذا الثلاثاء مباراتا نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب الجزائري مع النيجر في ملعب “ميلود هدفي” بوهران، وفي نصف النهائي الثاني يقابل السنغال، منتخب مدغشقر ب ملعب “نيلسون مانديلا”، ببراقي.

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