بوغالي: حان الوقت لتعديل قانوني البلدية والولاية في الجزائر

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الأربعاء، إنه قد حان الوقت لتعديل قانوني البلدية والولاية في الجزائر. لإضفاء المزيد من الشفافية على تسيير المال العام.

جاء ذلك في كلمة لبوغالي لدى افتتاح يوم برلماني بمقر المجلس يحمل عنوان “قانون الجماعات المحلية. نحو تمكين أكبر للمنتخبين”.

واعتبر بوغالي في مستهلّ كلمته أنّ “الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية والولاية وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصوّر علمي. يأخذ بعين الاعتبار تطوّر القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي. مع ضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام”.

وأضاف بوغالي أنّ “‏تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي ‏وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية. يجب أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع”.

وتابع يقول :”تعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية”.

قبل أن يعقّب :” لا يمكن الاعتماد على الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول. ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها”.