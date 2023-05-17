تعديل قانون العقوبات: إجراءات لحماية المعلّم.. وتجريم عرقلة الاستثمار

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، لدراسة مشاريع وعروض تتعلّق بقطاعات العدالة والتجارة والصحة، بما في ذلك مشروع لتعديل قانون العقوبات.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تناول الاجتماع مشروعا لتعديل قانون العقوبات، يتضمّن إجراءات تهدف إلى “الحماية الجزائية للمعلم، وبعض الفئات الضعيفة”.

كما يكرّس التعديل “التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني”.

وفي مجال الصحة استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير القطاع، حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان، ووسائل الوقاية من هذا المرض.

كما قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX).

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: