تعديل مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

بطلب من المنتخبات المشاركة في المونديال

قرّرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، تعديل مواعيد إجراء تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، وهذا استجابة لطلب المنتخبات الإفريقية المتأهلة لكأس العالم 2022 بقطر، للسماح لها بإجراء تحضيراتها في أحسن الظروف للموعد العالمي الذي سيجري شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الجارية.

وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقسيم التصفيات إلى ثلاث مراحل والاكتفاء بإجراء جولتين فقط شهر جوان المقبل بعدما كان مقررا إجراء أربع جولات خلال ذات الفترة وجولتين شهر سبتمبر.

وتتضمن الرزنامة الجديدة التي أقرتها الكاف للتصفيات، إجراء الجولتين الأولى والثانية في الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 14 جوان القادم، على أن تجري مباريات الجولتين الثالثة والرابعة ما بين 19 و27 سبتمبر المقبل، فيما تم تأجيل الجولتين الأخيرتين من ذات التصفيات ( الخامسة والسادسة) ما بين 20 و28 مارس 2023.

إلى جانب برنامج التصفيات التي كشفت عنه الهيئة الكروية القارية، حددت الكاف تاريخ 19 أفريل الجاري لإقامة قرعة التصفيات، وهذا على مستوى مقرها بالقاهرة المصرية. علما وأن كوت ديفوار ستحتضن منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ما بين 14 جوان و14 جويلية 2023.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى النهائيات، والتي ستجرى على ستة ملاعب وهي إيبمبي، فليكس هوفوات بواني، بواكي، ياموسوكرو وسان بيدرو.