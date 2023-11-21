تعديل موعد بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

قرّر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، تعديل موعد النسخة الـ26 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 29 جانفي 2024، قبل أن يتم تعديل موعدها لتصبح في الفترة بين 17 و27 جانفي.

وتقام النسخة الـ26 من بطولة أمم إفريقيا بمشاركة 16 منتخبا.

وكانت قرعة البطولة التي أقيمت الأربعاء الماضي، قد أسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – رواندا.

المجموعة الثانية: مصر – غينيا – الكاميرون – الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب – الجزائر – الغابون – ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس – أنغولا – نيجيريا – كينيا.