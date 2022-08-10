تعد الأكبر منذ إنشائه.. الشروع في تهيئة وترميم ديوان رياض الفتح (صور)

وقفت، الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على التحضير لعملية إعادة تهيئة وتأهيل ديوان رياض الفتح التي تعد الأكبر منذ إنشائه عام 1983.

وأفادت الوزراة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للعملية، حيث سيتم التكفل بالأشغال الاستعجالية في مرحلة أولى، ثم أشغال التهيئة والإصلاح والترميم على مستوى العديد من المرافق، على غرار مقام الشهيد، غابة الأقواس، قرية الحرفيين، ومركز الفنون.

وتابعت الوزارة أن الهدف من هذه العملية هو تمكين هذا الفضاء الثقافي بامتياز من استرجاع ديناميكيته الثقافية، الاقتصادية، السياحية والترفيهية والرقي به إلى أعلى مستويات الخدمة.

للإشارة، يُعد هذا المشروع أكبر عملية تهيئة وإعادة تأهيل تُسجّل لصالح ديوان رياض الفتح بمختلف هياكله منذ إنشائه سنة 1983.