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المحكمة العليا السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية هلال شوال
العالم

المحكمة العليا السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية هلال شوال

الشروق أونلاين
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المحكمة العليا السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية هلال شوال
ح.م
رصد هلال شوال في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الإثنين، أن الأربعاء 10 أفريل 2024، سيكون أول أيام عيد الفطر لعام 1445ه. لعدم ثبوت رؤية هلال شوال في عدّة مراصد فلكية بالمملكة.

وقد تعذرت رؤية هلال شهر شوال المؤذن بحلول عيد الفطر، في مراصد تمير وحوطة سدير وتبوك. ليكون الثلاثاء 9 أفريل متمّما لشهر رمضان 30 يوما.

وهو ما ذهبت إليه معظم الدول التي تتحرى هلال شوال يوم الإثنين، على غرار الكويت وقطر والبحرين والإمارات وسوريا.

كما أعلن مفتي فلسطين محمد حسين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وفي الجزائر، تجتمع لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتحرّي هلال شوال، بعد صلاة المغرب، بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة.

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