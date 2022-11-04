تعرضت لابتزاز الكتروني…محاولة انتحار ناشطة تفجّر غضبا في اليمن

أقدمت ناشطة يمنية على محاولة انتحار بإطلاق النار على نفسها إثر تعرضها لابتزاز الكتروني.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة سارة علوان التي تعمل في المجال الخيري، مستقرة بعد أن تعرّضت لإصابة ما بين الكتف والقلب، وفقدت الكثير من الدم.

وكانت سارة قد كتبت منشورا على حسابها على مواقع التواصل قبل محاولتها الانتحار بساعات، طالبت فيه بأخذ حقها من المبتزين الذين اكتفت بذكر أسمائهم الأولى، أمجد وأمل، الذين هددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شرطة تعز ضبطها المتهم الرئيس في قضية ابتزاز الناشطة سارة، وقالت إنها تلاحق بقية المتورطين.

وبحسب السلطات الأمنية، فإن القضية كانت منظورة في إدارة البحث الجنائي من تاريخ 12 ماي 2022، بتعرض المذكورة سارة علوان لابتزاز من قبل أرقام مجهولة محلية وأخرى دولية، وقد باشر المختصون إجراءات التحري والمتابعة وجمع الأدلة حتى تم التمكن من تحديد هوية المبتز.

وأوضحت الشرطة، أنه عقب تحديد هوية المبتز، طلب والد “سارة” إيقاف الإجراءات، بمبرر وجود مساعي صلح باعتبار أن “المبتز” من جيران منزل أسرة الضحية، وفقا لموقع “نيوز يمن”.

وعقب محاولة انتحارها، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالحادثة، منددين بعملية الابتزاز التي تعرضت لها الناشطة، وحمّلوا أمن تعز المسؤولية، كون الضحية لجأت إلى السلطات الأمنية ولم تجد أي تجاوب منها.