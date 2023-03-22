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اقتصاد

تعرض محولات كهربائية بالعاصمة للتخريب.. سونلغاز تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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تعرض محولات كهربائية بالعاصمة للتخريب.. سونلغاز تصدر بيانا

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله بالعاصمة، عن تعرض منشآت هامة لتوزيع الكهرباء للتخريب بهدف السرقة، مما تسبب في حرمان أكثر من 5000 زبون من الكهرباء على مستوى القرية الفلاحية بزرالدة وسطاوالي.

وأوضحت المديرية، الأربعاء، في بيان لها أن محولات كهربائية موجودة ببلديتي السويدانية وزرالدة، تعرضت مؤخرا لعمليات نهب وتخريب.

وأضافت المديرية أنه فور انقطاع التيار في المناطق والأحياء المزودة عن طريق هذه المحولات، تنقلت الفرق التقنية التابعة لها لإصلاح العطل، ليتبين أن الانقطاع ناجم عن تعرض التجهيزات للسرقة والتخريب وليس لمجرد خلل تقني.

وقامت الفرق التقنية بإعادة تزويد السكان بالكهرباء عن طريق مصدر بديل في انتظار اصلاح ما تم تخريبه او استبداله، حسب بيان المديرية التي أكدت اتخاذها “لجميع الإجراءات القانونية الكفيلة للحد من هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على نوعية الخدمة المقدمة فضلا عن الأضرار المادية والخسائر المالية التي تلحق بالمديرية”.

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