تعرفي على الأسباب التي تجعل عطرك يتلاشى بسرعة!

هناك عدة عوامل تعمل على تلاشي العطر من الجسم، وليس معظمها متعلقا بالجلد، بل بنوعية الأطعمة ودرجة الحرارة والضوء وتأثير الهرمونات.

وبشكل عام، تدوم العطور لفترة أطول على الأشخاص ذوي البشرة الدهنية مقارنة بذوي البشرة الجافة، وهذا ما سنكتشفه من خلال هذا المقال:

فرك المعصمين

بمجرد وضع العطر على نقاط النبض، قد تشعرين برغبة في فرك معصميك أو مرفقيك معا لمسح العطر، وهو يجعل الرائحة تتلاشى بسرعة.

البشرة الجافة

غالبا ما يكون لدى الأشخاص ذوي البشرة الجافة مستوى حموضة أعلى، مما قد يتسبب في ارتداد العطر عن حاجز الجلد.

فالجفاف يمكن أن يجعل الرائحة غير قابلة للاختراق مما يسبب تبخرا سريعا.

الأدوية ونوعية الأطعمة

يمكن أن تكون الوجبات السريعة والأدوية والنيكوتين والتوتر من عوامل تغير العطور على الجلد.

فالثوم والكركم يميلان إلى امتصاص الجسم بالكامل وتغير رائحة الجسم، وبمجرد أن يتعرق الشخص قد تخرج التوابل بأكملها.

درجة الحرارة والرطوبة والتعرق

درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والتعرق يجعلون العطر يتبخر بسرعة أكبر، بينما درجات الحرارة المنخفضة تجعل الرائحة تدوم لفترة أطول.

الهرمونات

عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين، يمكن أن يسبب ارتفاعا في درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى التعرق الزائد، وبالتالي تلاشي العطر بشكل أسرع، وفقا لموقع fragrancetoday.

تأثير الوقت

يمكن أن يؤثر الوقت أيضا على رائحة العطر، ففي كثير من الأحيان، تكون الرائحة مختلفة في الصباح عنها في الليل.

المناخ البارد

أولئك الذين يعيشون في مناخات أكثر برودة يتعرقون أقل من الأشخاص الذين يعيشون في درجات حرارة أكثر دفئا.

وبالتالي فإن تعايش التعرق مع روائح العطور يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية.

طبقات الزيوت

يمكن أن تؤدي طبقات الزيوت إلى حدوث العكس، قد تصبح مستقبلات الرائحة لديك مثقلة، مما يؤدي إلى تبديد العطر بشكل أسرع من المعتاد.

المكونات الفقيرة

اختيار العطور ذات المكونات الدقيقة ستدوم لفترة أطول على الجلد،وغالبا ما تتبخر العناصر ذات الجودة المنخفضة بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى رائحة أقصر عمرا.

تخزين العطور

يمكن أن تتسبب الحرارة والضوء في تحلل العطر بمرور الوقت، مما يتسبب في حدوث تغييرات حديثة أو حتى فساد المنتج.

كيف تضمنين دوام رائحة العطور؟

– ضعي العطر على المناطق التي يكون فيها الجلد دافئاويتمتع بدورة دموية جيدة، لأنهيعمل على نشر رائحة العطر وتضخيمها.

– يجب أن يطبق العطر على نقاط النبض دون مسحهوعند قاعدة الحلق، داخل الرسغين، داخل المرفقين، تحت شحمة الأذن، وخلف الركبتين.

-من الأفضل الاحتفاظ بالعطر في الخزانة أو درج مظلم.

– إذا كنت تريدين أن يدوم عطرك لفترة أطول، ضعي طبقات مختلفة من نفس الرائحة.

– من الأفضل أن تبدئي بقاعدة كريمية بعد الاستحمام، لأن الكريم سيحتفظ بالرطوبة، ثم ضعي عطرا قويا فوق الكريم.

-لإضفاء لمسة من الجاذبية على نفسك أيضا، قومي برش ملابسك بالعطرالمفضل، بحسب موقع scentapprentice.