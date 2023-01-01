تعرفي على خطوات الحفاظ على منزلك مرتبا يوميا

واحدة من أفضل الطرق لمنع الفوضى من أن تصبح مربكة، هي خلق عادات يومية تساعدك على إبقاء المنزل مرتبا.

فعندما تنشئين روتينا لإكمال هذه الأعمال الصغيرة كل يوم، فهذا يساعدك على تعلم ترتيب منزلك بسرعة وإبقائه قابلا للإدارة.

وبمجرد أن تبدئي في اتخاذ الإجراءات لترتيب منزلك باستمرار، فإن ذلك يخلق عادات حياة إيجابية، عندما تقومين بها بشكل متكرر، تصبح هذه العادات جزءا طبيعيا من روتينك اليومي الذي يتطلب القليل من الجهد.

كم عمر مكياجك؟

تتراوح مدة الصلاحية الموصى بها لمعظم منتجات المكياج ما بين 6 إلى 12 شهرا، يمكن أن يؤوي المكياج القديم الجراثيم ويسبب تهيج البشرة، لذلك لا تخاطري وتخلصي منه لتفسحي المجال لأشياء جديدة بحسب موقع hellomagazine.

لا تشتري أشياء لن تستخدميها إلا مرة واحدة

يمكن استئجار أو استعارة العديد من العناصر التي يشتريها أصحاب المنازل عادة إذا كانت هناك حاجة إليها مؤقتا فقط.

تشغل العناصر المستخدمة في المنازل مساحة كبيرة في المرائب والخزائن الحائطية ولا يتم استخدامها كثيرا، فمن الأفضل توفير مالك واستئجار هذه المعدات أو استلافها، وفق موقع casedesign.

ابدئي بالفوضى المرئية

ابدئي بما ترينه سيجعل عملية التنظيف أقل إرهاقا، وستشعرين بمكافأة أكبر عندما تزيلين ما هو مثير للتوتر.

قومي بمسح سريع في منزلك باستخدام كيس والتقاط كل القمامة أولا، بعد ذلك، قومي بعملية مسح ثانية ووضع الأشياء الظاهرة في مكانها، من الأفضل أن تبدئي من حيث تقضي أنت وعائلتك معظم الوقت، مثل المطبخ وغرفة المعيشة، ثم الانتقال إلى المناطق الأقل ازدحاما بعد ذلك، مثل غرفة النوم، هذا ما ينصح به موقع sparklingcleanpro.

تخلصي من كل ما لا تحبينه

إذا كنت تريدين تحقيق نظافة حقيقية، فعليك التفكير حقا في الأشياء التي تتخلصين منها، لا تتخلصي من الأشياء بشكل عشوائي، بل حاولي بدلا من ذلك حمل كل عنصر في يدك وفكري في معناه بالنسبة لك، في طريقة الترتيب، تقول ماري كوندو، خبيرة الترتيب العالمية، إذا كان العنصر “يجلب لك السعادة”، فسوف تشعرين به على الفور، وإذا لم يحدث ذلك، فقد حان الوقت للتخلي عنه”.

هذا الأسلوب مفيد بشكل خاص لمجموعتين غير أساسيتين من الممتلكات التي تحبينها من الملابس والكتب، كما تقول كوندو “اختاريهم كما لو كنت تحددين العناصر التي تحبينها من العرض في متجرك المفضل”، بحسب موقع psychologies.

لا تشتري معدات تخزين باهظة الثمن أو معقدة

تقول ماري كوندو إنها جربت كل نوع من أنواع التخزين في السوق اليابانية وفي النهاية وجدت أن الشيء الوحيد المفيد حقا عند الترتيب والتفكيك هو صندوق الأحذية.

تأتي حاجتنا النهمة إلى “تخزين أفضل” من وجود الكثير من الأشياء في المقام الأول، وبمجرد تخزينها بعيدا في أحدث صندوق جميل، يتم نسيانهاوبذلك تكونين قد أضفت للتو صندوقا آخر من الأشياء إلى حياتك.

يمكن استخدام صناديق الأحذية في درج لتخزين الجوارب الضيقة في طيات منتصبة ومعبأة بعناية واستخدام منظمات لترتيب الأواني والصواني بشكل عمودي بدلا من تكديسها فوق بعضها البعض.

قومي بإنشاء مكان للضروريات

يحتاج كل شخص إلى مكان لضبط مفاتيحه ومحفظته وهاتفه عند دخوله المنزل، سواء كانت طاولة دخول أمامية أو فتحات حجرية أو رفوف بجوار الباب، فإن مكانا للضروريات سيبقيك على استعداد لمغادرة المنزل في كل مرة تحتاجين إليها casedesign.