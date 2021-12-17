تعرفي على قاعدة الاحرف اللاتينية.. ماهي التنورة المناسبة لشكلك؟

التنورة قطعة لاغنى لك عنها فهي رفيقتك في درب الموضة، في حجابك وفي مقابلاتك المهنية، في تدريسك ودراستك هي الأنوثة المستحضرة في

قماش الجينز والمخمل والجرزيه والفيسكوز والشيفون. ولكن للتنورة أسرار اكتشفيها ولكن قبل ذلك اكتشفي نفسك.

لمعرفة ماهي التنورة المناسبة لك يجب تحديد شكلك. فإن حدقت في المرآة الكبيرة ستقرئين بعض الأحرف إليك كيف تفسرينها.

شكلك على شكل حرف o:

يعني أنك ممتلئة وأن كتفيك وأردافك وخصرك على نفس الخط. تنورتك المثالية هي تنورة خصر عالي لشد البطن وبقصة مستقيمة.. تجنبي البليسيه أو الطبقات

أنت على شكل حرف v :

يعني كتفيك أعرض من أردافك.. التنورة يجب أن تكسبك بعض الحجم في الأرداف إذن لا تترددي في إختيار الموديلات البليسيه والدرابيه وبكشاكش.. القصة إيفازيه يعني ضيقة عند الخصر ثم تتوسع.

أنت على شكل حرف H :

يعني هذا أن كتفيك وأردافك وخصرك متساويين في العرض. التنورة التي تلائمك لا يجب أن تنسق بحزام أو تكون ذات خصر عالي، اختاري التنورة الطويلة بخصر منخفض بفتحة صغيرة من التحت، الألوان الفاتحة بطبعات قد تناسبك.

أنت على شكل حرف A :

بمعنى أن آردافك عريضين مقارنة بكتفيك. تنورة على شكل محفظة أو بورتفاي قد تخفي عيوبك.. تجنبي التنورة بالجيوب أو الكشاكش، أما الألوان فالداكنة هي الأمثل.

أنت على شكل رقم 8 :

يعني أن كتفيك في نفس خط الأرداف لكن خصرك نحيل. بالنسبة إليك الاختيار كبير، من تنورة ميدي وكريون. التنورة المستقيمة قد تليق بك.. المهم أن يكون الخصر عالي.