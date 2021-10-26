4 دول توافق على اعتماد سفراء الجزائر الجدد لديها

السفير احمد بوطاش على يسار الصورة مع الرئيس الايطالي

وافقت الحكومة الأمريكية على اعتماد أحمد بوطاش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الولايات المتحدة الامريكية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، “وافقت الحكومة الامريكية على اعتماد السيد أحمد بوطاش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية”.

وأحمد بوطاش دبلوماسي جزائري من مواليد 7 مارس 1953 ببجاية، تخرج من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر سنة 1977.

شغل بوطاش منذ تخرجه عديد المناصب الدبلوماسية من أهمها ترؤسه للجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة بمالي (csa) والذي استضافت الجزائر المفاوضات حوله.

بعدها عين أحمد بوطاش في أوت 2019، سفيرا للجزائر بايطاليا إلى غاية اعلان الخارجية موافقة الحكومة الأمريكية على اعتماده سفيرا فوق العادة للجزائر لديها.

كما أعلنت وزارة الخارجية عن موافقة كل من حكومات رومانيا، الإمارات ومالي على اعتماد سفراء الجزائر الجدد لديها.

وأفاد بيان الوزارة أنه تم اعتماد مناد حباك سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى رومانيا، وكذا اعتماد خميسي عريف سفيرا فوق العادة و مفوضا للجزائر لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى اعتماد الحواس رياش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جمهورية مالي.

3 دول توافق على اعتماد سفراء الجزائر الجدد لديها

وفي 19 أكتوبر 2021، وافقت حكومات كل من الأردن، زامبيا والنرويج على اعتماد السفراء الجدد للجزائر لديها، حسب ما أفاد به، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح بيان الوزارة أن الحكومة الأردنية وافقت على اعتماد محمد الشريف كورطة سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهتها، وافقت الحكومة الزامبية على اعتماد أحمد سعدي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا.

كما وافقت الحكومة النرويجية على اعتماد مقدم بافضل سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة النرويج.

تعيين ميموني وعلاوة سفيرين لدى تركيا وألمانيا

وفي 10 أكتوبر 2021، وافقت الحكومة الألمانية على اعتماد إسماعيل علاوة، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية ألمانيا الفدرالية، كما تم اعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية تركيا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأحد، أنه تم اعتماد إسماعيل علاوة سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى ألمانيا.

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة التركية وافقت على اعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية تركيا.