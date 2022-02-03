تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الطقس، ليوم الخميس، أجواء مستقرة إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن المناطق الشمالية ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة .

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة غالبا على منطقة تندوف، في حين أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول رياح قوية تتعدى 90 كلم عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول أحوال الطقس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا، عبر عدة ولايات غاية الساعة السادسة مساء.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن الولايات المعنية هي باتنة، خنشلة و تبسة.

وفي نشرية باللون الأصفر حذرت مصالح من رياح قوية وتطاير للرمال في كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس وأم البواقي تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم في الساعة وتفوق أحيانا 80 كلم/سا وتستمر إلى غاية الحادية عشر مساء.

أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات

نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.

أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج.

كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.