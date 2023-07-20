تعرف على أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا 

صنف موقع "غلوبال فاير باور" الأسطول الجوي الجزائري بين أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا لعام 2023، صورة من الأرشيف.

أصدر موقع “غلوبال فاير باور” وهو مختص بالمعلومات والإحصائيات العسكرية تصنيفه لقوة الأساطيل الجوية لعام 2023. ويمكن عبر هذا التصنيف، الذي تناول جيوش 145 بلدا، التعرف على أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا.

الموقع وفي تصنيفه، أخذ بعين الإعتبار الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة (طائرات الهليكوبتر). كذلك التابعة لجميع القوات سواء كانت جوية، برية أو بحرية.

كما أخذ بعين الإعتبار المقاتلات (متعددة المهام، والصواريخ الاعتراضية)، وطائرات التدريب (الأساسية والمتقدمة)، ووسائل النقل (الثابتة الجناحين والمروحيات)، والقاذفات المخصصة والمهاجمين على الأرض، ومنصات المهام الخاصة.

التصنيف تصدرته كل من الولايات المتحدة الأمريكية بـ13300 طائرة عسكرية، ثم روسيا بـ4182 طائرة عسكرية، فالصين بـ3166 طائرة عسكرية.

أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا

أما في إفريقيا، فأتت مصر في المرتبة الأولى على المستوى القاري، وفي المرتبة الثامنة على المستوى العالمي حسب ذات التصنيف.

مصر صنفها موقع “غلوبال فاير باور” ضمن أقوى 15 قوة عسكرية في العالم.

فحسب ما ورد في التصنيف، مصر تمتلك إجمالي طائرات عسكرية يقدر بـ1069 طائرة عسكرية. منها 245 مقاتلة، و341 طائرة تدريب، كذلك 325 طائرة مروحية و92 طائرة مروحية مقاتلة.

بعد مصر، تأتي الجزائر في المرتبة الثانية قاريا، وفي المرتبة الواحدة والعشرين عالميا. وراء الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك 565 طائرة عسكرية وقبل إيران التي تمتلك 541 طائرة عسكرية.

الجزائر تمتلك حسب ما ذكره التصنيف 547 طائرة عسكرية 45,7 بالمئة منها طائرات هيلكوبتر. فمن بين هذه الطائرات العسكرية 90 مقاتلة، و87 طائرة تدريب، 273 مروحية، و50 مروحية مقاتلة.

أما في المرتبة الثالثة قاريا من حيث قوة أسطول الطائرات فتأتي أنغولا. عالميا تأتي في المرتبة 34 حسب ذات التصنيف.

فتمتلك أنغولا ما إجماليه 302 طائرة عسكرية. منها 71 مقاتلة، 61 طائرة تدريب، و117 طائرة مروحية. و15 مروحية مقاتلة.