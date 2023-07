تعرف على أكثر يوم ازدحاما في تاريخ الطيران

كشف موقع ” فلايت رادار 24 “، أن أكثر أيام الطيران التجاري ازدحاما على الإطلاق في تاريخ الطيران، التي تتبعها كان يوم الخميس الماضي.

وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه رصد يوم الخميس 6 جويلية الجاري، 134386 رحلة طيران تجارية في يوم واحد.

وذكر الموقع المتخصص بتتبع جميع الرحلات حول العالم أن الخميس شهد أيضاً ازدحاماً ولكن بواقع أكثر من 20000 رحلة جوية في تمام الساعة التاسعة مساء.

Yesterday was the busiest day for commercial aviation that we’ve ever tracked. We tracked 134,386 commercial flights on 6 July and today is shaping up to be another busy day. More than 20,000 flights are in the air right now. pic.twitter.com/E7wheAo86B

— Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2023