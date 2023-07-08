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تعرف على أكثر يوم ازدحاما في تاريخ الطيران

الشروق أونلاين
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تعرف على أكثر يوم ازدحاما في تاريخ الطيران

كشف موقع ” فلايت رادار 24 “، أن أكثر أيام الطيران التجاري ازدحاما على الإطلاق في تاريخ الطيران، التي تتبعها كان يوم الخميس الماضي.

وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه رصد يوم الخميس 6 جويلية الجاري، 134386 رحلة طيران تجارية في يوم واحد.

وذكر الموقع المتخصص بتتبع جميع الرحلات حول العالم أن الخميس شهد أيضاً ازدحاماً ولكن بواقع أكثر من 20000 رحلة جوية في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويعتمد موقع “فلايت رادار” في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.

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