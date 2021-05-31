 تعرف على أهم 10 قرارات خرج بها مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية يقرر مراجعة تكاليف الحجر الخاصة بالجالية

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء جملة من القرارت وأسدى تعليمات للوزراء تخص أربع قطاعات وزارية طرحت على طاولة المجلس للمناقشة وجاءت كالتالي:

1- إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي.

2- تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.

3- استكمال شطر الطريق السيار على محور ولاية بجاية، ووضعه حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن.

4- استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، من خلال تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.

5- منح الأولوية القصوى لمشاريع الموارد المائية غير التقليدية بهدف تعزيز احتياطي المياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاكها.

6- إرجاء مناقشة مشروع مراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات إلى بعد الانتخابات التشريعية.

7- إنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر، تحت وصاية وزارة الطاقة.

8- إنشاء محطات جديدة للتحلية، مع مراعاة سرعة الإنجاز، ومنع استغلال المياه الجوفية لسهل المتيجة، وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة.

9- اعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب.

10- دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج.