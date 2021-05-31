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الجزائر
رئيس الجمهورية يقرر مراجعة تكاليف الحجر الخاصة بالجالية

 تعرف على أهم 10 قرارات خرج بها مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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 تعرف على أهم 10 قرارات خرج بها مجلس الوزراء

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء جملة من القرارت وأسدى تعليمات للوزراء تخص أربع قطاعات وزارية طرحت على طاولة المجلس للمناقشة وجاءت كالتالي:

1- إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي.

2- تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.

3- استكمال شطر الطريق السيار على محور ولاية بجاية، ووضعه حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن.

4- استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، من خلال تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.

5- منح الأولوية القصوى لمشاريع الموارد المائية غير التقليدية بهدف تعزيز احتياطي المياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاكها.

6- إرجاء مناقشة مشروع مراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات إلى بعد الانتخابات التشريعية.

7- إنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر، تحت وصاية وزارة الطاقة.

8- إنشاء محطات جديدة للتحلية، مع مراعاة سرعة الإنجاز، ومنع استغلال المياه الجوفية لسهل المتيجة، وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة.

9- اعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب.

10- دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج.

 

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التعليقات
8
  • Moh

    sans effet pour le simple citoyen

    1
  • حفيذ بن باديس

    قرارات التجارية غير مدروسة ولا تستند إلى ايمنطق. كرنفال دشرة.

    12
  • Zinadine

    المشكل ليس القانون الصارم المصيبة النفاق والخداع أن هذه القوانين تطبق فقط على جزائرين دون آخرين إذا كنت من أولاد الحكومة والمعارف هذه القوانين لا تنطبق عليهم تماما! أتمنى أن يُكَوِن المواطنون الجزائريون لجنة حرة تتابع تطبيق هذا القانون على الجميع وليس فقط على أهالي المهاجرين المحقورين!

    5
  • ساعد

    هذا سجن وليس حجر اليس فيكم رجل راشد لجنة علمية جاهلة

    9
  • مواطن

    لم افهم منطق لا الحكومة و لا الشعب. الدستور يضمن حق الجزاءري في التعليم و السكن و العلاج. جزاءري مقيم في الخارج او الداخل هو جزاءري. يجب ان يكون منخرط في التأمين الصحي. اذا كانت عنده بطاقة الشفا لماذا كل هاذه الضجة اللتي استغلت سياسيا. استغلال القضايا هو اللذي ادى الى التشويش و عدم طرح المشكلة عقليا يفقد من خلالها الحقوق اما حقوق الخزينة العمومية و حقوق الافراد. اما تدخل الرؤيس فهو امر انساني يدخل في اطار المساعدة حين النكبة اكانوا جزاءىيين او غير جزاءريين. كل شيء مبني على الحقوق و الواجبات لكل الجزاءريين. الجزاءري المقيم في الخارج مجبر على دفع الضريبة ان كان لاءيكي او صدقة ان كان مسلم. المضمون واحد بتسميتين مختلفتين. الضراءب و الصدقات نفس الشيء لان الضراءب وجدت من اجل التكفل بالفقراء و المسنين و ابن السبيل (الطالب )و التعليم و الصحة و النضافة الخ اذا الضراءب صدقة عندنا سموها كما شءتم. ان كانت ضريبة فلك اجر الدنيا و ان كانت تسمى صدقة فلك اجرين الدنيا و الاخرة. ما يفرق اللاءيكي و المسلم هي الاخرة

    0
  • اطار مغترب

    شكون كيما انا واش يقول قليل. ما لقينا واش نقولوا الحمد لله رانا في الدول المتقدمة و مراناش في الدول المتخلفة. ماعليش البرتغال في الصيف ان شاء الله. احنا جزايريين بالكلمة و الاسم ما عندنا والو.

    2
  • صالح

    اتقوا الله المشكل ليس في تكلفة الحجر المشكل في الحجر ذاته ايعقل ان لدينا اسبوع عطلة نقضي منها 5 ايام في الحجر ايها الأذكياء

    4
  • كمال

    اصبحنا نتخوف من قرارات مجلس الوزراء هذا بعد قرار السطو على اموال المغتربين بكل وسيله ممكنه مثلا تخفيض سعر صرف الدينار دون الرسمي لمن يبعث بالويسترن يونيون و آخرها حبس كل من يريد زياره البلاد خمس ايام قابله للتمديد الى عشره ايام و دفع تكاليف الحبس باليورو ولا ننسى مضاعفه سعر التذاكر و بعدها دون حياء يدعون المغتربين للاستثمار !!

    75

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