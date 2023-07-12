تعرف على أهم 13 فائدة في البطيخ الأحمر

البطيخ الأحمر هو الخيار الأمثل في فصل الصيف، وبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، يُعد مصدرا مهما للعديد من الفيتامينات التي تعزز الصحة.

ومن بين الفوائد التي يتمتع بها البطيخ الأحمر:

مصدر جيد للكولاجين

يحتوي البطيخ الأحمر على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي، مما يجعله فاكهة مناسبة جدا للاستهلاك أثناء اتباع نظام غذائي.

غني بالفيتامينات

يحتوي “الدلاع”على الفوسفور والحديد والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم وحمض الفوليكو العديد من الفيتامينات والألياف والبروتين.

التهاب المفاصل

يحتوي البطيخ على فوائد صحية لأنه يحتوي على الزنك والسيلينيوم والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل.

الحفاظ على صحة الفم

إذا استهلك البطيخ بانتظام يساعد على الحفاظ على تجويف الفم، لكونه فعال في علاج البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب التهابات اللثة، وفق موقع illianawatermelon.

منع تطور الربو

ذكرت بعض الدراسات أن خطر الإصابة بالربو يمكن أن ينخفض إذا كان الشخص يستهلك بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي.

ويعتبر البطيخ الأحمر من الفواكه الموصي بتناولها لأن نسبة فيتامين سي مرتفعة نسيبا مقارنة مع الفواكه الأخرى.

ضبط ضغط الدم

تحتوي هذه الفاكهة الحمراءعلى الأحماض الأمينية التي لها دور بارز في توسيع واسترخاء الأوعية الدموية التي تؤثر على الدورة الدموية.

منع تطور الخلايا السرطانية

يعتبر البطيخ من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

كما يُعد غنيابالليكوبين والذي أثبتت بعض الأبحاث أنها يمكن أن تحارب الخلايا السرطانية بشكل فعال.

جيد للجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في “الدلاع” كافية لتعزيز الجهاز الهضمي، وبعبارة أخرى يمكن توفير ما يكفي من الماء والألياف لمنع بعض مشاكل الهضم.

منع الجفاف

يحتوي البطيخ على 92٪ من الماءلذا يعتبر مصدرا جيدا للمياه التي يحتاجها الجسم للوقاية من الجفاف.

تقليل مخاطر الاصابة بالكلى

يُعد البطيخ مفيدا للكلى لأنه غني بالماء والبوتاسيوم والذي يزيل جميع السموم التي يمكن أن تعرضها للخطر.

جيد لصحة العين

البطيخ غني بفيتامين ج وفيتامين أ وأنواع معينة من مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وبيتا كاروتين، وقد ثبت علميا أن هذه المواد فعالة في الحفاظ على صحة العين.

جيد لخسارة الوزن

الماء والألياف الموجودة في البطيخ مفيدة لأولئك الذين يخضعون حاليا لنظام إنقاص الوزن.

إلى جانب أن مادة l-citrulline الموجودة في البطيخ لها أيضا وظيفة بارزة في التأكد من أن الخلايا تخلق دهونا أقل.

مضاد للالتهاب

يحتوي البطيخ على مادتين قويتين يمكن أن تعمل كمضاد قوي للالتهابات، هما الليكوبين والكوكوبيتاسين وهي نسبة عالية نسبيا في البطيخ drhealthbenefits.