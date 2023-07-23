تعرف على أول امرأة مرشحة لقيادة البحرية الأمريكية!

في خطوة تاريخية من شأنها كسر الحاجز القائم على نوع الجنس في الجيش، رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امرأة لقيادة البحرية الأمريكية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وقع اختيار بايدن، الجمعة، على الأميرال ليزا فرانشتي لشغل منصب حساس، سيجعلها حال تعيينها أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة.

وتشغل فرانشيتي حاليا منصب نائب رئيس العمليات البحرية. وهي ضابطة حرب تتمتع بخبرة واسعة في العمليات والسياسات، وفق وزارة الدفاع الأمريكية.

شغلت سابقا منصب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسة لهيئة الأركان المشتركة، وقائدة الأسطول السادس الأميركي. كما شغلت منصب قائدة القوات البحرية الأمريكية في كوريا، وقادت مجموعة كاريير سترايك 9، بالإضافة إلى مجموعة كاريير سترايك 15.

وحصلت على تكليفها في عام 1985 من خلال برنامج فيلق تدريب ضباط الاحتياط البحري في جامعة نورث وسترن، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم في الصحافة. كما التحقت بكلية الحرب البحرية وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة التنظيمية من جامعة فينيكس، وفق موقع البيت الأبيض.

ويتوجب أن تتم الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ، وإذا تم التصديق على تعيينها، فستكون الأدميرال فرانشيتي أول امرأة تشغل منصب رئيس العمليات البحرية وفي هيئة الأركان المشتركة.

وبحسب موقع البحرية الأمريكية تشمل جوائزها الشخصية ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة، وميدالية الخدمة المتفوقة للدفاع (جائزتان)، ووسام الاستحقاق (خمس جوائز)، وميدالية الخدمة الجديرة بالتقدير (خمس جوائز)، وميدالية الثناء للبحرية ومشاة البحرية (أربع جوائز)، وميدالية إنجاز سلاح البحرية ومشاة البحرية (جائزتان).

وأشار بايدن في بيان إلى خبرة فرانشتي الكبيرة التي تصل إلى 38 عاما.

وقال بايدن في البيان: “خلال مسيرتها المهنية، أظهرت الأميرال فرانشتي خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات”، مشيرة إلى أنها ثاني امرأة تصل إلى رتبة أميرال بأربع نجوم في البحرية الأمريكية.

ويتابع البيان “طوال حياتها المهنية، أظهرت الأدميرال فرانشيتي خبرة واسعة في كل من المجالات التشغيلية والسياسية. إنها ثاني امرأة على الإطلاق تحصل على رتبة أميرال من فئة أربع نجوم في البحرية الأميركية، وعندما يتم تأكيدها، ستدخل التاريخ مرة أخرى كأول امرأة تشغل منصب رئيس العمليات البحرية وفي هيئة الأركان المشتركة”.

ويمثل قرار بايدن مفاجأة وذلك بعدما توقع عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع “البنتاغون” أن يرشح بايدن الأميرال صمويل بابارو، الذي يقود سلاح البحرية في المحيط الهادي ويمتلك خبرة في مواجهة التحدي المتزايد القادم من الصين.