تعرف على أول سفيرة جزائرية لدى جمهورية جنوب السودان

عينت الجزائر، سلمى حدادي، سفيرة لدى جمهورية جنوب السودان، بحسب ما أعلنت عنه الأخيرة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقدّمت حدادي التي كانت تشغل منصب سفيرة الجزائر لدى كينيا، الثلاثاء، أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية جنوب السودان.

وقالت السفيرة الجديدة في تغريدتها: “كان لي الشرف اليوم أن أقدّم أوراق الاعتماد لرئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير مايرديت”.

وأضافت: “نقلت له بهذه المناسبة التحيّات الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون و رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين”.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وجنوب السودان تم ترسيمها في أكتوبر 2015، عندما استقبلت أوّل سفير غير مقيم من الجمهورية حديثة النشأة.