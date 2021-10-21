-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تعرف على أول سفيرة جزائرية لدى جمهورية جنوب السودان

نادية شريف
  • 1863
  • 0
تعرف على أول سفيرة جزائرية لدى جمهورية جنوب السودان

عينت الجزائر، سلمى حدادي، سفيرة لدى جمهورية جنوب السودان، بحسب ما أعلنت عنه الأخيرة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقدّمت حدادي التي كانت تشغل منصب سفيرة الجزائر لدى كينيا، الثلاثاء، أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية جنوب السودان.

وقالت السفيرة الجديدة في تغريدتها: “كان لي الشرف اليوم أن أقدّم أوراق الاعتماد لرئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير مايرديت”.

وأضافت: “نقلت له بهذه المناسبة التحيّات الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون و رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين”.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وجنوب السودان تم ترسيمها في أكتوبر 2015، عندما استقبلت أوّل سفير غير مقيم من الجمهورية حديثة النشأة.

مقالات ذات صلة
طالبتان فرنسيتان تجمعان شهادات حول بشاعة الاحتلال الفرنسي للجزائر

طالبتان فرنسيتان تجمعان شهادات حول بشاعة الاحتلال الفرنسي للجزائر

قبل سن الثامنة.. كيف تصارحين الطفل المكفول بأنك لست أمه؟

قبل سن الثامنة.. كيف تصارحين الطفل المكفول بأنك لست أمه؟

بعد 45 سنة من الزواج.. عجوز سبعينية تضع مولودها الأول (صور)!

بعد 45 سنة من الزواج.. عجوز سبعينية تضع مولودها الأول (صور)!

الصحفية دجى بن فرج: كتبت 3 أسطر من وصيتي وأحببت نفسي بدون شعر وحواجب

الصحفية دجى بن فرج: كتبت 3 أسطر من وصيتي وأحببت نفسي بدون شعر وحواجب

صاحب قصة “عائلة الحاج متولي” يكشف: “المسلسل خرب بيتي”

صاحب قصة “عائلة الحاج متولي” يكشف: “المسلسل خرب بيتي”

تيك توك خطر على المراهقات.. تشنجات وحركات لا إرادية ظهرت على الكثيرات!

تيك توك خطر على المراهقات.. تشنجات وحركات لا إرادية ظهرت على الكثيرات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد