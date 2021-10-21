تعرف على أول سفيرة جزائرية لدى جمهورية جنوب السودان
عينت الجزائر، سلمى حدادي، سفيرة لدى جمهورية جنوب السودان، بحسب ما أعلنت عنه الأخيرة عبر حسابها الرسمي على تويتر.
وقدّمت حدادي التي كانت تشغل منصب سفيرة الجزائر لدى كينيا، الثلاثاء، أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية جنوب السودان.
وقالت السفيرة الجديدة في تغريدتها: “كان لي الشرف اليوم أن أقدّم أوراق الاعتماد لرئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير مايرديت”.
وأضافت: “نقلت له بهذه المناسبة التحيّات الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون و رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين”.
كان لي الشرف اليوم ان اقدم اوراق الاعتماد لفخامة سلفا كير مايرديت ، رئيس جمهورية جنوب السودان. نقلت له بهذه المناسبة التحيات الاخوية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون و رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين@Algeria_MFA @APS_Algerie pic.twitter.com/gqGwDxu8Qx
— Selma Haddadi (@SelmaHaddadi) October 19, 2021
I was honored to present my credentials to H.E Salva Kiir Mayardit,President of the Republic of South Sudan.I conveyed warm& cordial greetings of H.E President Abdelmadjid Tebboune & 🇩🇿’s willingness to enhance ties & cooperation with 🇸🇸@Algeria_MFA @APS_Algerie @MFASouthSudan pic.twitter.com/BBWDq3p5Ni
— Selma Haddadi (@SelmaHaddadi) October 19, 2021
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وجنوب السودان تم ترسيمها في أكتوبر 2015، عندما استقبلت أوّل سفير غير مقيم من الجمهورية حديثة النشأة.